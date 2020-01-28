Финансы
ПрофильЕвро и доллар резко подорожали на Московской бирже
К официальному курсу валюта выросла на 45,54 коп. Накануне доллар и евро заметно ускорили темпы роста на торгах Московской биржи. Так, курс американской валюты впервые с 12 декабря прошлого года превысил отметку 63 рубля.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика
Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по «сделке века»
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter карту предлагаемых по «сделке века» границ Израиля и Палестины.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Армия и оружие
Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе
Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
Автоспорт
Сергей Вязович: Китайцы едва не купили наш капотник на Дакаре
Китайцы в день отдыха были готовы купить капотный грузовик.
Экономика
В Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
Общество
Какие новшества ждут игру-ужастик «Resident Evil 8»
Обнародованный ужастик «Resident Evil 8» сохранит геймплей от первого лица своего предшественника, согласно новому отчету.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Единоборства
Александр Емельяненко записал видео после выхода на свободу
Российский боец Александр Емельяненко после семидневного заключения в изоляторе временного содержания за пьяный дебош отметил, что с ним все в порядке.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Игры
В Ghost Recon Breakpoint пройдёт кроссовер с «Терминатором»
29 января в Ghost Recon Breakpoint начнётся событие The Terminator, основанное на серии фильмов с Арнольдом Шварценеггером.
Здоровье
Онкологи назвали предшествующую раку болезнь
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Общество
Ургант извинился перед православными за шутку о Христе
Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе.
Спорт
Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом
Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Политика
«Хезболла» осудила предложенную США «сделку века» по Иерусалиму
Шиитское движение "Хезболла" осудило предложенную США "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта, отметив ущерб, который наносится народу Палестины, его святыням и законным правам.
Шоу-бизнес
Семенович рассказала, как похудеть на 5 кг за 10 дней
После отдыха в жарких странах Анна Семенович поправилась на несколько килограммов. Теперь певица собирается активно худеть.
Футбол
«Локомотив» через суд требует от Геркуса более 144 миллионов рублей
"Локомотив" подал иск к бывшему президенту и генеральному директору московского футбольного клуба Илье Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей, сообщается на сайте арбитражного суда Москвы.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Политика
Посольство РФ оценило отказ нидерландских депутатов приехать в Россию
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию из-за того, что члену партии "Демократы-66" Сьюрду Сьюрдсме закрыли въезд в РФ.
Здоровье
В Германии выявили еще три случая заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом в Германии был зафиксирован 28 января.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Политика
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Мишустин сменил главу аналитического центра при правительстве
Премьер Михаил Мишустин назначил Константина Калинина на должность руководителя аналитического центра при правительстве, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Авто
Германия выпустит дешевый народный электромобиль
Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.