Финансы
ПрофильЕвро и доллар резко подорожали на Московской бирже
К официальному курсу валюта выросла на 45,54 коп. Накануне доллар и евро заметно ускорили темпы роста на торгах Московской биржи. Так, курс американской валюты впервые с 12 декабря прошлого года превысил отметку 63 рубля.
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Общество
Мэр Уханя заявил о готовности подать в отставку
Мэр китайского Уханя Чжоу Сяньван заявил, что намерен подать в отставку со своего поста.
Музыка
Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»
Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Игры
Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged
На сайте Battle.net появились минимальные и рекомендуемые системные требования Warcraft III: Reforged.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри Российская теннисистка готовится к свадьбе с миллионером Александром Гилксом.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Спорт
Каноистку оправдали за положительную допинг-пробу после секса
Происшествия
Историка Соколова признали вменяемым
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Происшествия
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа
20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Политика
ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Политика
Толстого не смогли избрать вице-спикером ПАСЕ с первой попытки
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой не смог набрать количество голосов, достаточное для избрания вице-спикером ассамблеи в первом туре.
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов населения в 2019 году
Как ранее писал «Ридус», министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о том, что в этом году размер реальной заработной платы россиян увеличится на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%.
Политика
В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Здоровье
Число частных клиник растет. Минздрав обещает «принять меры»
Министерство здравоохранения собирается разрабатывать требования по размещению медорганизаций, поскольку за последние 5 лет их количество увеличилось в 1,5 раза.
Здоровье
Роспотребнадзор отметил снижение темпа заболеваемости коронавирусом
Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Китае начал снижаться, на предыдущей неделе коэффициент темпа прироста новых случаев заражения составлял 1,5, на сегодняшний день - 1,3, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
Энергетика
«Газпром» сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет
"Газпром" планирует сохранить экспорт газа в дальнее зарубежье на уровне прошлых лет.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег знакомую продавщицу
По данным ведомства, вечером 27 января мужчина пришел в магазин, в котором работала женщина, облил ее бензином и поджег.
Общество
Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе
Общество
Мать Иссахар приехала в подмосковную колонию
Общество
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
Армия и оружие
Bild: германские солдаты тренируются на автомобилях из-за нехватки БМП
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.