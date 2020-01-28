Финансы

ПрофильПрофильЕвро и доллар резко подорожали на Московской бирже

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К официальному курсу валюта выросла на 45,54 коп. Накануне доллар и евро заметно ускорили темпы роста на торгах Московской биржи. Так, курс американской валюты впервые с 12 декабря прошлого года превысил отметку 63 рубля.
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