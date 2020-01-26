Финансы

Российская газетаРоссийская газетаЕвро и доллар устремились к годовым минимумам

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Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
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Евро и доллар устремились к годовым минимумам

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