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Евро на «Мосбирже» подорожал на 50 копеек

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины дня и завершил торги небольшим снижением к доллару и евро на фоне нового ослабления принятых ранее мер валютного контроля.
Интерфакс
По данным на 10:10 мск, курс доллара падает на 0,1%, до 60,9825 рубля, курс евро - до 64,65 рубля (-1,45%).
ТАСС
Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 23,9 копейки - до 63,09 рубля.
Интерфакс
Сдержать рост рубля может также и мягкая политика Центробанка — в пятницу эксперт ожидает понижения ключевой ставки.
Forbes

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