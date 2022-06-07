Будьте в Плюсе

Евро на «Мосбирже» подорожал на 50 копеек

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины дня и завершил торги небольшим снижением к доллару и евро на фоне нового ослабления принятых ранее мер валютного контроля.
Интерфакс
В том числе указом президента с 1 марта было запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые банках и финансовых организациях, расположенных за пределами России.
Интерфакс
По условиям бюджетного правила, действовавшего до марта, Минфин России осуществлял покупку валюты на внутреннем рынке, если цена нефти превышала установленный ориентир, и продавал валюту, если цена нефти снижалась за пределы указанного значения.
Интерфакс
Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, первую половину вторника рубль дорожал, однако ближе к вечеру потерял преимущество.
Интерфакс

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