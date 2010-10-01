На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 2 июля евро вновь подорожал и достиг трехмесячного максимума. По данным на полдень, европейская валюта поднялась на 0,28% (+0,0076 руб.) до BYN2,7304. Подорожал и российский рубль - на 0,56%.

Здоровье На Среднем Урале пообещали прояснить ситуацию со статистикой COVID-19 Екатеринбург, 3 июля 2020, 14:39 — REGNUM В оперативном штабе Свердловской области прокомментируют сведения о возможных проблемах со статистикой по коронавирусу в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM. 6

Общество Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. 613

Экономика Индекс деловой активности в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8 Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Футбол «Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии Во второй половине к имеющимся забитым мячам добавился ещё один. Причём он стал следствием автогола в свои ворота.

Общество На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. 18

Единоборства Василий Уткин отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова Известный блогер Василий Уткин прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Общество На Сахалине и Курилах отключился интернет 3 июля на Сахалине и Курилах у части жителей пропал интернет из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома". 4

Энергетика Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти Эр-Рияд, 3 июля 2020, 14:19 — REGNUM Саудовская Аравия предъявила Анголе и Нигерии ультиматум с требованием сократить объем добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal. 205

Политика В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. 1,3K

Политика Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию. 123

Экономика Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет. 66

Шоу-бизнес Андрей Макаревич опубликовал фото с тайной свадьбы Оказывается, торжество прошло в Яффе, а Андрей сказал, что изначально не был готов к еврейской свадьбе, так как ничего не знал о традициях еврейского бракосочетания. 7

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Здоровье Назван сок, который поможет снизить давление у гипертоников Обычно уже в течение часа давление начинает снижаться, а действие сока длится до восьми часов.