Финансы
КП - БеларусьЕвро на торгах 2 июля достиг трехмесячного максимума
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 2 июля евро вновь подорожал и достиг трехмесячного максимума. По данным на полдень, европейская валюта поднялась на 0,28% (+0,0076 руб.) до BYN2,7304. Подорожал и российский рубль - на 0,56%.
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Здоровье
На Среднем Урале пообещали прояснить ситуацию со статистикой COVID-19
Екатеринбург, 3 июля 2020, 14:39 — REGNUM В оперативном штабе Свердловской области прокомментируют сведения о возможных проблемах со статистикой по коронавирусу в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:39
Здоровье
Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России
Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Экономика
Индекс деловой активности в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Коммерсантъ 05:37
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать пустующие дома в Испании
Из-за пандемии и закрытых границ сотни домов и квартир, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нашим соотечественникам, оказались без присмотра.
ТВ Центр 02:11
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
Во второй половине к имеющимся забитым мячам добавился ещё один. Причём он стал следствием автогола в свои ворота.
CT news 02:29
Политика
Лукашенко высказал желание остаться президентом Белоруссии
Вести Подмосковья 02:34
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Единоборства
Василий Уткин отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 07:52
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в Северной Америке
Новый фильм Данилы Козловского "Чернобыль" о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС покажут на территории Северной Америки.
ТАСС 06:52
Общество
На Сахалине и Курилах отключился интернет
3 июля на Сахалине и Курилах у части жителей пропал интернет из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".
Российская газета 07:28
Энергетика
Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти
Эр-Рияд, 3 июля 2020, 14:19 — REGNUM Саудовская Аравия предъявила Анголе и Нигерии ультиматум с требованием сократить объем добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal.
REGNUM 07:19
Политика
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:43
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Запахи Вселенной отныне доступны на Земле: создан аромат с запахом космоса, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:22
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру вчера в 02:53
Здоровье
На Украине растет показатель активных больных COVID-19 — глава Минздрава
На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.
Украина.ру 03:30
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич опубликовал фото с тайной свадьбы
Оказывается, торжество прошло в Яффе, а Андрей сказал, что изначально не был готов к еврейской свадьбе, так как ничего не знал о традициях еврейского бракосочетания.
RuNews24.ru 04:02
Политика
Песков прокомментировал сообщения о росте уровня радиации в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы.
RT на русском 06:38
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
Здоровье
Назван сок, который поможет снизить давление у гипертоников
Обычно уже в течение часа давление начинает снижаться, а действие сока длится до восьми часов.
ToDay News Ufa вчера в 16:58
Экономика
Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики
Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.
РБК 06:54