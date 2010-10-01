Финансы

КП - БеларусьКП - БеларусьЕвро на торгах 2 июля достиг трехмесячного максимума

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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 2 июля евро вновь подорожал и достиг трехмесячного максимума. По данным на полдень, европейская валюта поднялась на 0,28% (+0,0076 руб.) до BYN2,7304. Подорожал и российский рубль - на 0,56%.
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Здоровье

На Среднем Урале пообещали прояснить ситуацию со статистикой COVID-19

Екатеринбург, 3 июля 2020, 14:39 — REGNUM В оперативном штабе Свердловской области прокомментируют сведения о возможных проблемах со статистикой по коронавирусу в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:39
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
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Здоровье

Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России

Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
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Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Экономика

Индекс деловой активности в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Коммерсантъ 05:37
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать пустующие дома в Испании

Из-за пандемии и закрытых границ сотни домов и квартир, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нашим соотечественникам, оказались без присмотра.
ТВ Центр 02:11
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Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

Во второй половине к имеющимся забитым мячам добавился ещё один. Причём он стал следствием автогола в свои ворота.
CT news 02:29
Политика

Лукашенко высказал желание остаться президентом Белоруссии

Вести Подмосковья 02:34
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Общество

Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
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Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
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Единоборства

Василий Уткин отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 07:52
Кино

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в Северной Америке

Новый фильм Данилы Козловского "Чернобыль" о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС покажут на территории Северной Америки.
ТАСС 06:52
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Общество

На Сахалине и Курилах отключился интернет

3 июля на Сахалине и Курилах у части жителей пропал интернет из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".
Российская газета 07:28
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Энергетика

Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти

Эр-Рияд, 3 июля 2020, 14:19 — REGNUM Саудовская Аравия предъявила Анголе и Нигерии ультиматум с требованием сократить объем добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal.
REGNUM 07:19
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Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
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Религия

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
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Футбол

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:43
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Космос

Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса

Запахи Вселенной отныне доступны на Земле: создан аромат с запахом космоса, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:22
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Экономика

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру вчера в 02:53
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Здоровье

На Украине растет показатель активных больных COVID-19 — глава Минздрава

На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.
Украина.ру 03:30
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич опубликовал фото с тайной свадьбы

Оказывается, торжество прошло в Яффе, а Андрей сказал, что изначально не был готов к еврейской свадьбе, так как ничего не знал о традициях еврейского бракосочетания.
RuNews24.ru 04:02
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о росте уровня радиации в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы.
RT на русском 06:38
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Происшествия

Росгвардейца осудили за выброшенную с балкона подругу

Lenta.ru 07:39
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
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Здоровье

Назван сок, который поможет снизить давление у гипертоников

Обычно уже в течение часа давление начинает снижаться, а действие сока длится до восьми часов.
ToDay News Ufa вчера в 16:58
Экономика

Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.
РБК 06:54
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