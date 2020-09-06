Защитник ЦСКА Наир Тикнизян в интервью Sport24 рассказал о том, кто является для него примером в команде, а также вспомнил, как экс-полузащитник армейцев Понтус Вернблум бросил в его сторону обидную фразу, посоветовав бросить футбол.
Происходящие в Белоруссии после выборов «политические дрязги» и «неурядицы» вскрыли ряд недостатков в органах власти, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает «БелТА».
Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
Разработчики из студии Guerrilla Games выпустили свежий патч для PC-версии Horizon Zero Dawn, который призван исправить сразу несколько ошибок, приводивших к вылету игры, а также улучшить геймплей и производительность.
Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.