Тикнизян: «Слова Вернблума впились мне в душу. Они вселяли и внушали неуверенность»

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян в интервью Sport24 рассказал о том, кто является для него примером в команде, а также вспомнил, как экс-полузащитник армейцев Понтус Вернблум бросил в его сторону обидную фразу, посоветовав бросить футбол.