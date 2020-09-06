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Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперты рассказали о последствиях роста евро для россиян

ПРАЙМ02:21
Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Известия17:02
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Тикнизян: «Слова Вернблума впились мне в душу. Они вселяли и внушали неуверенность»

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян в интервью Sport24 рассказал о том, кто является для него примером в команде, а также вспомнил, как экс-полузащитник армейцев Понтус Вернблум бросил в его сторону обидную фразу, посоветовав бросить футбол.
Sport24.ru04:19

Лукашенко заявил о вскрытых после выборов недостатках в органах власти

Происходящие в Белоруссии после выборов «политические дрязги» и «неурядицы» вскрыли ряд недостатков в органах власти, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает «БелТА».
Ведомости04:31
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Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
РИА Новости05:36
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Директор Дмитрия Певцова заявил, что актера скоро выпишут из больницы

Народного артиста РФ Дмитрия Певцова врачи могут выписать из больницы в самое ближайшее время, 7 сентября заявил его директор Евгений Коротаев, сообщает агентство городских новостей «Москва».
ИА Красная Весна06:53

Свежий патч для PC-версии Horizon Zero Dawn исправил очередную порцию ошибок

Разработчики из студии Guerrilla Games выпустили свежий патч для PC-версии Horizon Zero Dawn, который призван исправить сразу несколько ошибок, приводивших к вылету игры, а также улучшить геймплей и производительность.
Игромания.ру06:26

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
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