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Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперты рассказали о последствиях роста евро для россиян

ПРАЙМ02:21
Телеканал 360°

Укрепление евро оказалось выгодно российской экономике

Телеканал 360°01:26
Экономика сегодня

Впервые за два года цена евро превысил отметку 1,2 доллара

Экономика сегодня20:41
Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Известия17:02

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
4,2K

«Уральские авиалинии» выступили против хаба конкурентов в Кольцово

Известно, что новый транспортный узел может стать аналогом и конкурентом хаба S7 Airlines в Новосибирске, передает корреспондент УралПолит.Ru.По словам Скуратова, маршруты «должны эксплуатироваться 50-местные самолеты, и только тогда будет эффективный налет с какой-то прибылью», пишет РБК.Добавим, что Red Wings собирается довести авиапарк самолетов SSJ 100 в Екатеринбурге до 20 штук.
УралПолит.Ru02:41
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
4,2K

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
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