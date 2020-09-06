Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума
Смотрите также
В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
В Минске в «Марше единства» приняли участие более 100 тысяч человек
Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке
Группа с восемью детьми пропала в горах в Сочи
Забайкальский край повысил индекс рынка труда
Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Число погибших при пожаре в квартире в Зеленограде выросло до трех
Более 50 человек пострадали из-за тайфуна «Хайшэнь» в Японии
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах
Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом
В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации
Группа с восемью детьми пропала в горах в Сочи
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному
Сборная России обыграла команду Венгрии в Лиге наций
Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро.В источнике
Подробнее о событии