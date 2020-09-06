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Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро.В источнике
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РИА Новости

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

РИА Новости08:07
ПРАЙМ

Эксперты рассказали о последствиях роста евро для россиян

ПРАЙМ02:21
Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Известия17:02
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Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
Ведомости07:34
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Военным России за пару часов удалось обнаружить самую скрытную АПЛ США

Действия разведывательной и противолодочной авиации позволили обнаружить американскую подводную лодку за несколько часов при подходе к российским границам, хотя о самом факте присутствия субмарины в этом районе раньше не сообщалось.
Военное дело07:42
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«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального

Пресс-служба Медико-санитарной службы Бундесвера (Вооруженные силы Германии) сообщила, что обнаруживший следы «Новичка» в анализах оппозиционного политика Алексея Навального ведомственный Институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене не может предоставить третьей стороне результаты этих анализов.
Собеседник05:09
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Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с соотечественником

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности провести поединок против соотечественника, если руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выдвинет подобные условия.
ТАСС Спорт07:10

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

Выяснилось, что незарегистрированная группа из Твери, в которой были восемь детей, утром в воскресенье, 6 сентября, вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.
Газета.Ru05:12
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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