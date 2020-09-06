Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума
Смотрите также
Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации
В России вступили в силу новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Шеф-повар Константин Ивлев сделал предложение молодой возлюбленной
В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 10 и более градусов
С-400 «Триумф» отбили воздушное нападение «противника»: кадры учений
У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы
Сборная России обыграла команду Венгрии в Лиге наций
Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации
Более 100 000 человек приняли участие в марше оппозиции в Минске
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Сборная России обыграла команду Венгрии в Лиге наций
Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе
Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России
Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро.В источнике