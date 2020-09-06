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Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро.В источнике
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Lenta.ru

Оценены последствия резкого подорожания евро для России

Lenta.ru17:37
Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Известия17:02
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Счетная палата: обнаружены нарушения в деятельности Минэкономразвития

Ряд нарушений обнаружены Счетной палатой при проверке исполнения бюджета за 2019 Министерством экономического развития, 6 сентября Заключение о результатах проверки опубликовано на сайте ведомства.
Счетная палата: обнаружены нарушения в деятельности Минэкономразвития
ИА Красная Весна18:05
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«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете

Кенни Тете, выступающий за французский футбольный клуб "Лион", по-прежнему имеет все шансы перебраться в московский "Спартак" По данным информационного издания "Спорт-Экспресс", переговоры между "красно-белыми" и представителями защитника возобновились.
Честный рейтинг букмекероввчера в 09:50

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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«Мы от этого получим сплошную выгоду»: Украинский политик предложил снять блокаду с республик Донбасса

Сергей Гайдай, председатель Луганской облгосадминистрации, подконтрольной Украине части Донбасса выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.
Новостной фронтвчера в 15:00