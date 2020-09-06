Солнечные затмения на Марсе приводят к деформации его поверхности

Одно из мест, где наблюдаются такие затмения – это место расположения стационарного зонда InSight, размещенного на равнинах Элизий с ноября 2018 г. Солнечные затмения на Марсе происходят чаще, чем на Земле, однако они имеют меньшую продолжительность – около 30 секунд – и никогда не могут быть полными, отмечают члены научной команды зонда InSight.