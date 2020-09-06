Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро.В источнике
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Впервые за два года цена евро превысила отметку 1,2 доллара

Экономика сегодня20:41
Lenta.ru

Оценены последствия резкого подорожания евро для России

Lenta.ru17:37
Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Известия17:02
Показать все источники

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
3,3K

Солнечные затмения на Марсе приводят к деформации его поверхности

Одно из мест, где наблюдаются такие затмения – это место расположения стационарного зонда InSight, размещенного на равнинах Элизий с ноября 2018 г. Солнечные затмения на Марсе происходят чаще, чем на Земле, однако они имеют меньшую продолжительность – около 30 секунд – и никогда не могут быть полными, отмечают члены научной команды зонда InSight.
AstroNews.ruвчера в 12:17

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru4 сентября в 01:30
17

В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
1

Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новостивчера в 08:27
36