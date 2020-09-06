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Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро.В источнике
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Телеканал 360°

Укрепление евро оказалось выгодно российской экономике

Телеканал 360°01:26
Экономика сегодня

Впервые за два года цена евро превысила отметку 1,2 доллара

Экономика сегодня20:41
Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Известия17:02
Lenta.ru

Оценены последствия резкого подорожания евро для России

Lenta.ru17:37

За сутки в Кузбассе коронавирусом заболели 85 человек

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (35), Новокузнецке (19), Анжеро-Судженске (8), Белово (7), Кемеровском МО (4), Беловском МР (3), Прокопьевске (2), Тайге (2), Новокузнецком МР (2), Промышленновском МО (1), Яйском МО (1), Яшкинском МО (1). На 7 сентября в Кузбассе у 7 133 человек диагностировано заражение коронавирусом.
Kursk.com01:10
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

"Израильский элемент" Документ под названием "Экономическая нормализация" президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Авдулах Хоти подписали в конце недели в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа, который назвал соглашение "важным и историческим".
Коммерсантъвчера в 13:02
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Лидер ХДС не исключила обсуждения «Северного потока - 2» из-за инцидента с Навальным

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключает, что власти ФРГ вынесут на повестку дня будущее проекта "Северный поток - 2" из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.
ТАССвчера в 12:29
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