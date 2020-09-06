Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума
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Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро.В источнике
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