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Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперты рассказали о последствиях роста евро для россиян

ПРАЙМ02:21
Телеканал 360°

Укрепление евро оказалось выгодно российской экономике

Телеканал 360°01:26
Известия

Евро на взлете: валюта ЕС поднялась до двухлетнего максимума

Известия17:02
Lenta.ru

Оценены последствия резкого подорожания евро для России

Lenta.ru17:37
Экономика сегодня

Впервые за два года цена евро превысил отметку 1,2 доллара

Экономика сегодня20:41

В Башкирии три школы перешли на удаленку из-за случаев COVID-19

Более 300 школьников из трех сельских школ Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции среди старшеклассников, заявил министр образования региона Айбулат Хажин.
РИА Новости01:47
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В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
Lenta.ruвчера в 12:44
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Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от команды Испании (0:4) в матче Лиги Наций УЕФА заявил, что его команде не хватило времени для восстановления, а испанцы «были намного лучше» украинской команды.
Общественная служба новостей22:53

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa4 сентября в 04:56
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