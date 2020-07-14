Финансы

Lenta.ruLenta.ruЕвро назвали новой тихой гаванью

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Во время кризиса, вызванного пандемией, курс евро укрепился, а доллар начал терять свою ценность. Экономисты называют единую валюту новой тихой гаванью стабильности, пишет Focus. Главной причиной стабильности евро является уверенность в способности Евросоюза вывести регион из рецессии.
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Евро назвали новой тихой гаванью

Lenta.ru12:30

Focus (Германия): доллару конец? Именно евро в кризисные времена стал «тихой гаванью» (Focus)

ИноСМИ08:05
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
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Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
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Общество

Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний

Состоявшаяся в воскресенье, 12 июля, несанкционированная акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала завершилась в столице края без задержаний, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12 июля в 04:42
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Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Напомним, ранее известного журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом писала Общественная служба новостей.
Общественная служба новостей 06:25
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Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
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Политика

В Германии призвали провести анализ «угроз» от России

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила Европе провести анализ "угроз" со стороны России.
Газета.Ru 12:21
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Происшествия

На пикете у СИЗО «Лефортово» в поддержку Сафронова начались задержания

Инфорос вчера в 08:10
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Общество

Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы

В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm 09:08
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Космос

Борис Пивовар: РФ может и должна конкурировать на африканском рынке космических технологий

Федеральное агентство новостей выяснило, насколько серьезной может быть конкуренция России и Китая на африканском рынке космических технологий.
ФАН 12 июля в 14:49
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Технологии

Samsung ожидает появления сетей 6G к 2028 году

Samsung ожидает, что стандартизация и запуск 6G состоятся уже в 2028 году, тогда как массовая коммерциализация может произойти около 2030 года.
РБК 10:46
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия 12 июля в 14:49
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
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Технологии

Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Google Play

Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play.
Коммерсантъ 11:45
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
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Футбол

Елена Илюхина: «„Зенит“ недорабатывает в плане подготовки резерва»

Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы недорабатываем в части подготовки резерва.
Матч ТВ 11:18
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Политика

Посол Армении заявил о ранении восьми человек на границе с Азербайджаном

В результате столкновений на границе с Азербайджаном с армянской стороны пострадали по меньшей мере восемь человек, из них пятеро - мирные жители, заявил во вторник посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости 12:12
Здоровье

Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ

В Казахстан прибудет группа экспертов Всемирной организации здравоохранения с целью изучения причин роста числа заболевших пневмонией.
Соловей.Инфо 04:51
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
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Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
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Общество

Хорватия официально открыла границы для российских туристов

Как сообщает портал Schengen Visa Info, при пересечении границ иностранным туристам необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус и ваучер на оплаченное проживание.
MedikForum.ru 10:58
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Экономика

ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Кино

В тизере второго сезона сериала «Сквозь снег» появился Шон Бин

Piter.tv вчера в 08:30
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
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