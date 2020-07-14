Во время кризиса, вызванного пандемией, курс евро укрепился, а доллар начал терять свою ценность. Экономисты называют единую валюту новой тихой гаванью стабильности, пишет Focus. Главной причиной стабильности евро является уверенность в способности Евросоюза вывести регион из рецессии.

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