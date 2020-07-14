Финансы
Lenta.ruЕвро назвали новой тихой гаванью
Во время кризиса, вызванного пандемией, курс евро укрепился, а доллар начал терять свою ценность. Экономисты называют единую валюту новой тихой гаванью стабильности, пишет Focus. Главной причиной стабильности евро является уверенность в способности Евросоюза вывести регион из рецессии.
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Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Общество
Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний
Состоявшаяся в воскресенье, 12 июля, несанкционированная акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала завершилась в столице края без задержаний, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12 июля в 04:42
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Напомним, ранее известного журналиста Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом писала Общественная служба новостей.
Общественная служба новостей 06:25
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
Политика
В Германии призвали провести анализ «угроз» от России
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила Европе провести анализ "угроз" со стороны России.
Газета.Ru 12:21
Происшествия
На пикете у СИЗО «Лефортово» в поддержку Сафронова начались задержания
Инфорос вчера в 08:10
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы
В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm 09:08
Космос
Борис Пивовар: РФ может и должна конкурировать на африканском рынке космических технологий
Федеральное агентство новостей выяснило, насколько серьезной может быть конкуренция России и Китая на африканском рынке космических технологий.
ФАН 12 июля в 14:49
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Технологии
Samsung ожидает появления сетей 6G к 2028 году
Samsung ожидает, что стандартизация и запуск 6G состоятся уже в 2028 году, тогда как массовая коммерциализация может произойти около 2030 года.
РБК 10:46
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 12 июля в 14:49
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Технологии
Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Google Play
Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play.
Коммерсантъ 11:45
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
Футбол
Елена Илюхина: «„Зенит“ недорабатывает в плане подготовки резерва»
Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы недорабатываем в части подготовки резерва.
Матч ТВ 11:18
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Политика
Посол Армении заявил о ранении восьми человек на границе с Азербайджаном
В результате столкновений на границе с Азербайджаном с армянской стороны пострадали по меньшей мере восемь человек, из них пятеро - мирные жители, заявил во вторник посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости 12:12
Здоровье
Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ
В Казахстан прибудет группа экспертов Всемирной организации здравоохранения с целью изучения причин роста числа заболевших пневмонией.
Соловей.Инфо 04:51
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Общество
Хорватия официально открыла границы для российских туристов
Как сообщает портал Schengen Visa Info, при пересечении границ иностранным туристам необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус и ваучер на оплаченное проживание.
MedikForum.ru 10:58
Экономика
ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:32
Кино
В тизере второго сезона сериала «Сквозь снег» появился Шон Бин
Piter.tv вчера в 08:30
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55