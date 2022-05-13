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Евро опускался ниже 65 руб. впервые с июня 2017 года

По данным на 10:13 мск, евро рос почти на рубль и стоил 66,05 руб.
Коммерсантъ
Курс доллара на минимуме к 11:30 мск опускался до 65,36 рубля.
Forbes
В свою очередь, российский рынок акций продолжает показывать разнонаправленное движение.
РИА Новости
На фоне объявления о спецоперации на Украине американская и европейская валюта обновляли исторический максимум несколько раз, однако в конце марта рубль постепенно стал укреплять свои позиции.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Евро на торгах опустился ниже 65 рублей впервые с 2017 года
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