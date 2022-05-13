Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщило Минобороны РФ.
RAO Nordic Oy сообщила, что объемы электроэнергии, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая, так и не были оплачены, в связи с чем компания из-за отсутствия денежных средств не может оплатить импорт электроэнергии из России.
США выразили Израилю протест в связи с действиями израильской полиции во время похорон убитой журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле, передает в пятницу портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских должностных лиц.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Харьковской области на фоне топливного кризиса боевики нацбатальонов присваивают талоны на горючее для скорых и машин экстренных служб.