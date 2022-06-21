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Евро опустился до 57 рублей впервые с 28 мая 2015 года

Евро опустился до 57 рублей впервые с 28 мая 2015 года, доллар торгуется ниже 55 рублей впервые с 26 июня 2015 года.
Интерфакс
Доллар дешевеет на 1,24 рубля — до 54,39 рубля.
РИА Новости
Стоит отметить, что укрепление российской национальной валюты активно обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме.
Европейско-Азиатские новости
Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, кроме того, рынок продолжает реагировать на сообщения, что все большее число банков планирует начать взимать с физлиц комиссию за обслуживание валютных счетов.
Интерфакс

Подробнее о событии

Курс евро в ходе торгов опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года
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Впервые с 28 мая 2015 года евро опустился до 57 руб
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Евро опустился до 57 рублей впервые с 28 мая 2015 года
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Курс на уровне 57 рублей стал рекордным для евро с мая 2015 года
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Курс евро на Мосбирже упал до 57 рублей впервые с мая 2015 года
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