Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, кроме того, рынок продолжает реагировать на сообщения, что все большее число банков планирует начать взимать с физлиц комиссию за обслуживание валютных счетов.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума Государственного совета сообщил, что общее финансирование стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года из всех источников составит 160 трлн рублей, в том числе порядка 30 трлн рублей из федерального бюджета.
Согласно опубликованным во вторник протоколам заседания РБА, состоявшегося 7 июня, руководители центрального банка обсуждали повышение ключевой ставки в диапазоне от 25 до 50 базисных пунктов и выбрали второй вариант, так как инфляция в Австралии уже превзошла все прогнозы.