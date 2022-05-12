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Евро опустился до 66 рублей впервые с 27 июня 2017 года

Курс доллара США составил 63,85 руб./$1 в 17:06 по московскому времени, что на 3,35 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс
Цена на открытии торгов была 69,45 рубля, минимальная цена сделки достигла 66,4 рубля, максимальная цена сделки поднялась до 70,2 рубля, — приводятся
 данные МосБиржи.
News.ru
Российский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ.
Ведомости
10 марта доллар и евро достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно.
Ведомости

Подробнее о событии

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей
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Курс доллара - 63,3 рубля, евро - 65,26 рублей
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Общественная служба новостей10:45
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