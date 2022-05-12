Эксперт объяснил, что эти декоративные растения внесены в Список I «Перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации», потому выращивание более десяти кустов приравнивается к крупному размеру согласно статье 231 УК РФ, а более 100 кустов — к особо крупному.