Анонсировав свой новый неубиваемый смартфон Ulefone Armor 12 5G, в компании обозначили стоимость девайса на отметке в 400 долларов, заявив, что с 27 августа по 2 сентября будет действовать скидка и его можно будет приобрести всего за 280 долларов.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) обнаружили, что группа редких раковых клеток, называемых клетками-персистерами, может способствовать рецидиву опухоли.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил РИА Новости, что украинская сторона отказала ему в участии в международном саммите «Крымская платформа».