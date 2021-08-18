Противоударный смартфон Ulefone Armor 12 5G поступает в продажу

Анонсировав свой новый неубиваемый смартфон Ulefone Armor 12 5G, в компании обозначили стоимость девайса на отметке в 400 долларов, заявив, что с 27 августа по 2 сентября будет действовать скидка и его можно будет приобрести всего за 280 долларов.