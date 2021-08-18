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Евро опустился до 86 рублей впервые с 29 июня

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 74,2 рубля.
ТАСС
На международном валютном рынке евро дорожает к доллару на 1%. Нефть начала дорожать после четырех дней падения.
Smotrim.ru
Стоимость нефти марки Brent в то же время падает на 1,5%, до 67,2 доллара за баррель.
ПРАЙМ
Золото подорожало на 0,34%, криптовалюты дешевеют на 1-3%.
Smotrim.ru

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