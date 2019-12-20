Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Происшествия
При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
Преподаватель ВШЭ сообщила детали о предполагаемом стрелке с Лубянки
Ранее РБК сообщил, что на один из открытых курсов Высшей школы экономики записался человек, чье имя полностью совпадает с именем предполагаемого стрелка с Лубянки.
Происшествия
В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики
Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Политика
На Украине закрываются все игорные заведения
МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
Музыка
Александр Кузнецов снялся в клипе на песню Mujuice «Circle of Salt»
Российский электронный музыкант и диджей Mujuice выпустил клип на композицию «Circle of Salt», главную роль в котором исполнил Александр Кузнецов, знакомый зрителю по фильмам «Папа, сдохни» и «Кислота».
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию в полупрозрачном платье из фатина и рассказала о своих планах на Новый год.
Общество
Власти Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию
Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию.
Спорт
Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду
Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Космос
Два огромных астероида направляются к Земле
Политика
Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
Политика
СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд
«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Политика
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
Здоровье
Россиян предупредили об опасностях аномально теплой зимы
Как отмечает врач кардиолог, чтобы защитить свой организм в период аномального тепла, нужно соблюдать режим сна, регулярно питаться и больше гулять.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Религия
Патриарх Кирилл разрешил богослужения на русском языке
Некоторые церковные службы допустимо проводить на русском языке, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании Москвы, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Общество
МВД предлагает дать право полицейским временно изымать детей из семьи
Сегодня нередко происходят ситуации, когда необходимо срочно изолировать ребенка, пояснил начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник.
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Спорт
WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России
Российские спортсмены находятся на пятом месте (82). Отмечается, что всего за 2017 год WADA выявило 1804 нарушения антидопинговых правил.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Происшествия
Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования
В минувший четверг 19 декабря в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах проверяли не менее 1000 учреждений, из них эвакуировали в общей сложности почти 170 000 человек.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Общество
Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами
Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Происшествия
В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз
Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.