Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Установлены курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:06

Евро впервые с 2018 года подешевел до 69 рублей

Взгляд.ру06:09

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском06:03

Курс валют на завтра: доллар и евро упадут на выходных

Свободная Пресса05:39

Курс рубля демонстрирует разнонаправленную динамику в начале торгов

Банки.ру02:40

Доллар и евро слегка снизились к рублю

Интерфаксвчера в 02:42

Рубль побил доллар и евро

Дни.ру00:54
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский

RT на русском вчера в 15:21
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

Преподаватель ВШЭ сообщила детали о предполагаемом стрелке с Лубянки

Ранее РБК сообщил, что на один из открытых курсов Высшей школы экономики записался человек, чье имя полностью совпадает с именем предполагаемого стрелка с Лубянки.
РБК 05:47
Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Росбалт 05:36
Политика

На Украине закрываются все игорные заведения

МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
ТАСС 05:48
Музыка

Александр Кузнецов снялся в клипе на песню Mujuice «Circle of Salt»

Российский электронный музыкант и диджей Mujuice выпустил клип на композицию «Circle of Salt», главную роль в котором исполнил Александр Кузнецов, знакомый зрителю по фильмам «Папа, сдохни» и «Кислота».
КиноПоиск 05:09
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию в полупрозрачном платье из фатина и рассказала о своих планах на Новый год.
iReactor 00:20
Общество

Власти Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию.
Известия 05:46
Спорт

Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду

Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Вести.Ru вчера в 18:02
Космос

Два огромных астероида направляются к Земле

HotGeo 17 декабря в 13:15
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
РИА Новости 05:42
Политика

СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства.
РБК 05:41
Общество

В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
Политика

В МИД прокомментировали импичмент Трампу

В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
РИА Новости 03:01
Здоровье

Россиян предупредили об опасностях аномально теплой зимы

Как отмечает врач кардиолог, чтобы защитить свой организм в период аномального тепла, нужно соблюдать режим сна, регулярно питаться и больше гулять.
Волга-Каспий 06:07
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском 01:16
Религия

Патриарх Кирилл разрешил богослужения на русском языке

Некоторые церковные службы допустимо проводить на русском языке, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании Москвы, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ 05:35
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Летидор 18 декабря в 01:24
Общество

МВД предлагает дать право полицейским временно изымать детей из семьи

Сегодня нередко происходят ситуации, когда необходимо срочно изолировать ребенка, пояснил начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник.
НовостиВолгограда.ру 02:29
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

Российские спортсмены находятся на пятом месте (82). Отмечается, что всего за 2017 год WADA выявило 1804 нарушения антидопинговых правил.
REGNUM 05:26
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Происшествия

Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

В минувший четверг 19 декабря в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах проверяли не менее 1000 учреждений, из них эвакуировали в общей сложности почти 170 000 человек.
Интерфакс 01:30
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
ТАСС 01:13
Общество

Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами

Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
РБК вчера в 23:04
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости вчера в 07:02
Происшествия

В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз

Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза.
ТАСС 04:06
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
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