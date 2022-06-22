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Евро опустился ниже 56 рублей впервые с 27 мая 2015 года

Доллар и евро демонстрируют волатильность на Московской бирже в среду утром, при этом евро падал ниже 56 рублей впервые с 27 мая 2015 года.
Интерфакс
По данным на 10:16 мск, курс доллара упал на 41 копейку — до 53,37 рубля.
RT на русском
Курс евро снизился на 75 копеек — до 55,51 рубля.
RT на русском
В ближайшее время высокое предложение валюты останется ключевым драйвером укрепления рубля, отмечает София Кирсанова, портфельный управляющий УК "Первая".
Finam.Ru

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