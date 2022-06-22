ИнтерфаксЕвро опустился ниже 56 рублей впервые с 27 мая 2015 годаДоллар и евро демонстрируют волатильность на Московской бирже в среду утром, при этом евро падал ниже 56 рублей впервые с 27 мая 2015 года.ИнтерфаксПо данным на 10:16 мск, курс доллара упал на 41 копейку — до 53,37 рубля.RT на русскомКурс евро снизился на 75 копеек — до 55,51 рубля.RT на русскомВ ближайшее время высокое предложение валюты останется ключевым драйвером укрепления рубля, отмечает София Кирсанова, портфельный управляющий УК "Первая".Finam.RuЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowТК ЗвездаAnewsИзвестияREGNUMФАНГазета.RuЭкономика сегодняВечерняя МоскваМурманский вестникМИР 24Владимирские ведомостиРЕН ТВМосква онлайнРБК ИнвестицииГЛАС.RUFaktologiaКомсомольская правдаПодробнее о событииКурс евро упал на 73 копейки, опустившись ниже 56 рублей впервые с мая 2015 годаРИА Новости04:16Рубль обновил семилетний максимум в паре с евроГоворит Москва03:43ЦБ РФ понизил курс доллара на 21 июня до 56,17 рубляТАСС20 июня в 09:18Курс евро опустился ниже 56 рублей, доллар — ниже 54 рублейRT на русском03:24Евро опустился ниже 56 рублей впервые с 27 мая 2015 годаИнтерфакс03:23Курс евро на Мосбирже упал ниже 56 рублей впервые с мая 2015 годаПРАЙМ03:05Курс евро упал до показателей мая 2015 года в ходе торгов МосбиржиФАН03:40Показать ещёОценить304Поделиться