Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЕвро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года

Рубль слабеет на фоне бегства инвесторов от рисковых активов из-за опасений по поводу распространения коронавируса, следует из данных Московской биржи. Так, к 12:00 курс доллара расчетами "завтра" повышался на 33 копейки, до 65,80 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 71,99 рубля.
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Евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года

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