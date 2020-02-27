Финансы
РИА НовостиЕвро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года
Рубль слабеет на фоне бегства инвесторов от рисковых активов из-за опасений по поводу распространения коронавируса, следует из данных Московской биржи. Так, к 12:00 курс доллара расчетами "завтра" повышался на 33 копейки, до 65,80 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 71,99 рубля.
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Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи
Говорит Москва28 февраля в 02:15
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
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