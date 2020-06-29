Финансы
BFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com вчера в 00:09
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели 277 человек
В Югре за сутки, на 29 июня, зарегистрировано 277 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах.
Вестник 03:30
Киберспорт
В Dota 2 снова стал доступен патч 7.27
CyberSport.ru 02:32
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Футбол
«Анжи» получил лицензию РФС на следующий сезон
Махачкалинский "Анжи" получил лицензию Российского футбольного союза (РФС), которая позволит клубу выступить в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и в розыгрыше Кубка России в сезоне-2020/21, сообщается на сайте команды.
РИА Новости 04:30
Авто
В продаже появилась редкая Волга за 1,5 млн рублей
В Алтайском крае (Барнаул) выставили на продажу редчайшую «Волгу» с пробегом более 217 тысяч километров.
Автоновости дня 00:05
Наука
Ездовые собаки разводились людьми раньше, чем ранее предполагалось
Evo-rus.com 26 июня в 11:43
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Общество
«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»
Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос".
РИА Новости 02:41
Общество
В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6719 случаев COVID-19, умерли 93 человека, выписались 4343, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Политика
Рейтинг Зеленского рекордно обвалился
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского рекордно обвалился: с сентября 2019 года он упал с 56,1 процента до 25,3 процента.
Lenta.ru вчера в 06:08
Общество
В епархии попросили не посещать монастырь, где напали на Собчак
Телеканал 360° 27 июня в 13:11
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Экономика
Структура «Росатома» приобрела здание Минпромторга рядом с Кремлем
Дом.РФ в соответствии с распоряжением правительства России передала помещения в здании в Китайгородском проезде в собственность АО «Атомэнергопром», подтвердил представитель компании.
Ведомости вчера в 17:06
Путешествия
АТОР фиксирует рекордный спрос на туры в Сочи
Туристические операторы России заявили о резком росте спроса на туристические продукты с посещением Сочи.
Русская Планета 05:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Здоровье
Курсант Вольского военного института госпитализирован с коронавирусом
В Вольском военном институте материального обеспечения выявлен заболевший коронавирусом. Об этом сообщает портал "Вольск.ру".
Взгляд-инфо 03:25
Политика
Трамп поручил придумать новую кличку своему конкуренту Байдену
Лидер США Дональд Трамп поручил найти новое обидное прозвище Джо Байдену, своему конкуренту на грядущих президентских выборах 2020 года, сообщает Axios.
iReactor 05:03
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Политика
Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Соколова
Москва, 29 июня 2020, 11:21 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Соколова по его просьбе.
REGNUM 04:21
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова хочет засадить своего отца за решетку
MedikForum.ru 03:23
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Футбол
Божович уволен из «Крыльев Советов», Талалаев возглавил команду
Напомним, что Миодраг Божович возглавил "Крылья Советов" в октябре 2018 года, сменив на посту главного тренера Андрея Тихонова.
Реальное время вчера в 11:25
Общество
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Здоровье
В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом
Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04