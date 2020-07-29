Финансы

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейКурс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс евро увеличился на 1,1% по отношению к рублю и составил 85,02 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи на 15:37 мск. В последний раз евро превышал отметку в 85 рублей 2 апреля текущего года.
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Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:08

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия28 июля в 09:00

Курс евро к рублю продолжает расти

Эхо Москвы28 июля в 10:02

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском28 июля в 09:46
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:14, Ашберн
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Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери

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Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru 17:40
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Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержанием россиян в Белоруссии

Задержание в Белоруссии 33 граждан России, которых правоохранительные органы республики считают сотрудниками частной военной компании Вагнера, является чрезвычайным происшествием.
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Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта

Известия 10:12
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Спорт

Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Советский спорт 12:10
Технологии

В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей

Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
Экономика

Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.
РБК 17:22
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 16:05
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Хоккей

Саморуков — о «Харт Трофи»: «Отдал бы награду Овечкину»

21-летний защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал, какому игроку НХЛ отдал бы престижную награду "Харт Трофи".
Sport.ru 28 июля в 01:59
Футбол

«Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле

«Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом

Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
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Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
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Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за гумконвоя в Донбасс

МИД Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, обвинив РФ в нарушении суверенитета страны, сообщила в четверг, 30 июля, пресс-служба министерства.
Известия 20:45
Армия и оружие

В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков

В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
Дни24 04:05
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Общество

Специалист рассказал, когда не стоит спать в самолете

Как сообщил кругосветный путешественник Григорий Луговой, сон во время взлета и посадки — не лучшая идея.
Мойка78 20:08
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Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

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Общество

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
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Происшествия

Энергетики запустили подстанцию «Кайдаловская» в Чите

Утром 31 июля энергетики запустили в работу подстанцию «Кайдаловская».
Забайкальский рабочий 20:30
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Гаджеты

Xiaomi Mi 10 получила стабильную версию MIUI 12

Китайская компания Xiaomi представила стабильную версию MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi 10.
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Общество

«Аэрофлот» обвинили в продаже билетов в закрытые страны

Авиакомпанию «Аэрофлот» обвинили в продаже билетов в страны, авиасообщение с которыми закрыто на фоне пандемии.
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Космос

На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн

Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
Машины и Механизмы вчера в 04:59
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
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Гаджеты

Apple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone

Презентация новинок Apple будет сдвинута с сентября (последние несколько лет корпорация представляла новые модели и устройства в этом месяце) на более поздний срок.
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Футбол

«Интер» намерен предложить Месси контракт на 260 млн евро

Metaratings 12:47
Общество

Россияне смогут называться эльфами и гоблинами при переписи

Россиянам разрешат называть себя эльфами и гоблинами в ходе переписи населения.
9111.ru 08:00
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