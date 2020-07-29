Курс евро увеличился на 1,1% по отношению к рублю и составил 85,02 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи на 15:37 мск. В последний раз евро превышал отметку в 85 рублей 2 апреля текущего года.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 36

Общество В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием россиян в Белоруссии Задержание в Белоруссии 33 граждан России, которых правоохранительные органы республики считают сотрудниками частной военной компании Вагнера, является чрезвычайным происшествием.

Технологии В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.

Футбол «Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле «Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.

Политика МИД Украины направил России ноту протеста из-за гумконвоя в Донбасс МИД Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, обвинив РФ в нарушении суверенитета страны, сообщила в четверг, 30 июля, пресс-служба министерства.

Общество Специалист рассказал, когда не стоит спать в самолете Как сообщил кругосветный путешественник Григорий Луговой, сон во время взлета и посадки — не лучшая идея.

Общество Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Космос На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно. 3

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 129