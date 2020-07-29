Финансы
Общественная служба новостейКурс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс евро увеличился на 1,1% по отношению к рублю и составил 85,02 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи на 15:37 мск. В последний раз евро превышал отметку в 85 рублей 2 апреля текущего года.
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Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери
Экономика сегодня 07:28
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
Моя Москва.онлайн 04:04
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием россиян в Белоруссии
Задержание в Белоруссии 33 граждан России, которых правоохранительные органы республики считают сотрудниками частной военной компании Вагнера, является чрезвычайным происшествием.
Профиль вчера в 12:39
Спорт
Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
Советский спорт 12:10
Технологии
В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей
Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
Экономика
Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса
Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.
РБК 17:22
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 16:05
Хоккей
Саморуков — о «Харт Трофи»: «Отдал бы награду Овечкину»
21-летний защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал, какому игроку НХЛ отдал бы престижную награду "Харт Трофи".
Sport.ru 28 июля в 01:59
Футбол
«Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле
«Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 11:22
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом
Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за гумконвоя в Донбасс
МИД Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, обвинив РФ в нарушении суверенитета страны, сообщила в четверг, 30 июля, пресс-служба министерства.
Известия 20:45
Армия и оружие
В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков
В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
Дни24 04:05
Общество
Специалист рассказал, когда не стоит спать в самолете
Как сообщил кругосветный путешественник Григорий Луговой, сон во время взлета и посадки — не лучшая идея.
Мойка78 20:08
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Происшествия
Энергетики запустили подстанцию «Кайдаловская» в Чите
Утром 31 июля энергетики запустили в работу подстанцию «Кайдаловская».
Забайкальский рабочий 20:30
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получила стабильную версию MIUI 12
Китайская компания Xiaomi представила стабильную версию MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi 10.
Megaobzor.com вчера в 03:23
Общество
«Аэрофлот» обвинили в продаже билетов в закрытые страны
Авиакомпанию «Аэрофлот» обвинили в продаже билетов в страны, авиасообщение с которыми закрыто на фоне пандемии.
MOS.news 09:37
Космос
На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн
Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
Машины и Механизмы вчера в 04:59
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Гаджеты
Apple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone
Презентация новинок Apple будет сдвинута с сентября (последние несколько лет корпорация представляла новые модели и устройства в этом месяце) на более поздний срок.
РБК 20:56
Футбол
«Интер» намерен предложить Месси контракт на 260 млн евро
Metaratings 12:47
Общество
Россияне смогут называться эльфами и гоблинами при переписи
Россиянам разрешат называть себя эльфами и гоблинами в ходе переписи населения.
9111.ru 08:00