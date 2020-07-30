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Piter.tv
Piter.tv

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Об этом говорят утренние данные торговой площадки. Европейская валюта подорожала на 0,5%. Доллар стоит 73,17 рубля — он вырос на 0,83%.В источнике
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Piter.tv

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей

Piter.tv03:50
Москва 24

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12
RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском28 июля в 09:46
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50
Rambler News Service

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40

В Омской области за сутки скончались три пациента с коронавирусом

Омск, 30 июля 2020, 12:02 — REGNUM По состоянию на 30 июля в Омской области выявлено 6643 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 119 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.
В Омской области за сутки скончались три пациента с коронавирусом
REGNUM05:02
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Андреас Зайдль: Правила несправедливы к McLaren

Руководитель McLaren Андреас Зайдль считает эту систему несправедливой из-за лазейки, которую обнаружили в клиентских командах Racing Point и AlphaTauri: благодаря соглашениям о поставке компонентов с Mercedes и Red Bull соответственно они могут получить обновления, не тратя свои жетоны.
Autosport.com.ru03:36

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ruвчера в 07:00
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Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости27 июля в 11:55
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