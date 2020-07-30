Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей
Смотрите также
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Раскрыты зарплаты ведущих и других участников шоу «Дом-2»
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Американское космическое агентство NASA запускает новейший марсоход
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Артем Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом»
В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Роман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы
В Театре Луны сообщили об изменении состояния актрисы Кондулайнен
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы
Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Об этом говорят утренние данные торговой площадки. Европейская валюта подорожала на 0,5%. Доллар стоит 73,17 рубля — он вырос на 0,83%.В источнике
Подробнее о событии