Финансы
BFM.ruКурс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Политика
Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
Коммерсантъ 10:49
Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Общество
Роспотребнадзор объяснил рост числа заражений коронавирусом в Крыму
В межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Крыму обусловлен увеличением турпотока.
Московский Комсомолец 04:21
Экономика
В России закроется каждый десятый магазин
До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов.
Lenta.ru 12:20
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Авто
Пименов перечислил 12 вещей для путешествий на автомобиле
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал 12 вещей, которые обязательно нужно взять с собой в путешествие на автомобиле.
Автоновости дня 01:30
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Экономика
Шведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина
Как отмечает издание, такие показатели связаны с отказом Швеции от жесткого карантина.
Газета.Ru 12:18
Футбол
«Зенит», «Динамо» и «Краснодар» претендуют на Зиньковского
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может продолжить карьеру в «Зените».
Нева Спорт 06:10
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
В оросительном канале в Волгоградской области обнаружили автомобиль Renault Logan с восемью погибшими внутри, заявили в пресс-службе областного главка МВД.
Парламентская газета вчера в 08:00
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Футбол
Луческу останется на посту главного тренера киевского ФК «Динамо»
Аргументы и Факты 07:58
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец вчера в 00:22
Общество
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us
Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
По предварительным данным источника в Совете ЕС, Евросоюз не включит Россию в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Моя Москва.онлайн 04:37
Путешествия
Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом
Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26