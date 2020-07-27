Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:17

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия09:00

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс08:50

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК08:46

Курс евро в России вырос до 85 рублей

RuNews24.ru10:13

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском09:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС08:40
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
Экономика

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Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
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Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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Общество

Роспотребнадзор объяснил рост числа заражений коронавирусом в Крыму

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Крыму обусловлен увеличением турпотока.
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Экономика

В России закроется каждый десятый магазин

До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов.
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Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

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Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

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РПЛ представила календарь на новый сезон

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Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его

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В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

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