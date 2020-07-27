Финансы
ИнтерфаксЕвро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. Курс евро в 15:38 по московскому времени составил 85,015 руб./$1, прибавив 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Происшествия
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Люди сняли маски и массово двинули на спортивные площадки и пляжи, в парки, игнорируя предостережения эпидемиологов.
Российская газета 22:00
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Политика
Малый корвет «Павловск» заложен в Комсомольске
Сегодня в Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе прошла торжественная церемония закладки малого ракетного корабля проекта 20800 шифр «Каракурт».
Хабаровский край сегодня 22:45
Общество
В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»
В Хабаровске по ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП (нарушение правил собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) на восемь суток арестовали Ростислава Буряка.
РБК 09:24
Общество
Почти две трети россиян сталкивались с обманом при найме на работу
Аналитики сервиса по поиску работы " HeadHunter" выяснили, что почти две трети (65%) россиян, которые сейчас ищут работу, сталкивались с обманом со стороны потенциального работодателя.
Online47.ru 19:59
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru 20:02
Общество
В Госдуме поддержали идею продлить выплаты 10 тыс. руб. на август
В июне и июле 2020 года по поручению президента России Владимира Путина семьи получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей (всего по 20 тысяч рублей) на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.
9111.ru 03:26
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Единоборства
UFC представил постер боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
UFC опубликовал официальный постер боя за звание чемпиона в легком весе.
Bookmaker-ratings.ru 15:52
Происшествия
Суд в Москве проведет первое заседание по делу актера Ефремова
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил ТАСС, что направил в суд ходатайство с просьбой перенести заседание на иную дату, после 5 августа, так как и он сам, и второй защитник актера Екатерина Шаргародская находятся в командировке.
ТАСС 17:03
Экономика
Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ 15:07
Здоровье
В Волгоградской области у 2096 человек диагностирована пневмония
2096 человек в Волгоградской области находятся на лечении с пневмонией. Из них 114 пациентов – в реанимации, 18 – на ИВЛ.
РИАЦ 07:23
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Здоровье
В Оренбуржье у четырёх человек выявлен клещевой вирусный энцефалит
Оренбург, 28 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Оренбургской области на сегодняшний день (с 12 марта 2020 года) четыре человека заболели клещевым вирусным энцефалитом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
REGNUM 01:36
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 15:37
Интернет
Названы способы избавиться от слежки Google за пользователями
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал способы избавиться от слежки Google за пользователями.
ФАН 20:56
Общество
Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
Российская газета 17:50
Армия и оружие
Путин заявил о планах усилить ВМФ уникальным гиперзвуковым оружием
Инфорос 26 июля в 09:21
Шоу-бизнес
Состояние 62-летней Елены Кондулайнен в больнице ухудшилось
Врачи перевели актрису Елену Кондулайнен в палату интенсивной терапии. Ее состояние заметно ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.
Popcornnews.ru 03:41
Экономика
Стало известно о массовом интересе россиян к одному региону
Стало известно о массовом интересе российских туристов к Дальнему Востоку — большинство россиян хотели бы воспользоваться новыми чартерными рейсами и отправиться в путешествие по региону.
Lenta.ru 22:43
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM 20:11