Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЕвро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. Курс евро в 15:38 по московскому времени составил 85,015 руб./$1, прибавив 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия09:00

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс08:50

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК08:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС08:40

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:17

Курс евро взлетел выше 85 рублей

Lenta.ru08:51

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском09:46
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Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается

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В июне и июле 2020 года по поручению президента России Владимира Путина семьи получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей (всего по 20 тысяч рублей) на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно.
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Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
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NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
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UFC опубликовал официальный постер боя за звание чемпиона в легком весе.
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Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил ТАСС, что направил в суд ходатайство с просьбой перенести заседание на иную дату, после 5 августа, так как и он сам, и второй защитник актера Екатерина Шаргародская находятся в командировке.
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2096 человек в Волгоградской области находятся на лечении с пневмонией. Из них 114 пациентов – в реанимации, 18 – на ИВЛ.
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Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

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В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
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Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
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Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал способы избавиться от слежки Google за пользователями.
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
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Путин заявил о планах усилить ВМФ уникальным гиперзвуковым оружием

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Стало известно о массовом интересе россиян к одному региону

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