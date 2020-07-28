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Интерфакс
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. Курс евро в 15:38 по московскому времени составил 85,015 руб./$1, прибавив 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
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Известия

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известиявчера в 09:00
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17
Lenta.ru

Курс евро взлетел выше 85 рублей

Lenta.ruвчера в 08:51
RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русскомвчера в 09:46

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новостивчера в 18:46
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