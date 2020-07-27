Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:17
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс08:50
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС08:40
Известия

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия09:00
Lenta.ru

Курс евро взлетел выше 85 рублей

Lenta.ru08:51
RT на русском

Курс евро превысил 85 рублей

RT на русском08:48
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК08:46

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 13:59
1,4K

Диетолог объяснил опасность употребления арбуза в больших количествах

Есть арбуз в больших количествах не стоит людям с ожирением, артериальной гипертонией, атеросклерозом, а также если имеется склонность к полноте, сахарному диабету и человеку больше 50 – 60 лет, заявил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург.
Взгляд.ру13:10
7

Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу

«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад10:48
3

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБК11:09
358

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости08:55
212