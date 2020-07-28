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Интерфакс
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. Курс евро в 15:38 по московскому времени составил 85,015 руб./$1, прибавив 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
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Lenta.ru

Курс евро взлетел выше 85 рублей

Lenta.ruвчера в 08:51
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46
Известия

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известиявчера в 09:00
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17
RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русскомвчера в 09:46
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40
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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ruвчера в 13:00
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Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского кинофестиваля

В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, пишет РИА Новости.
Псковское агентство информациивчера в 09:59
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При атаке боевиков убит командующий пехотной бригадой армии Ирака

Как сообщает Shafaq news, в Объединенном оперативном командовании Вооруженных сил Ирака подтвердили, что в результате атаки боевиков западнее Багдада погиб командующий одной из бригад 7-й пехотной дивизии иракской армии.
Московский Комсомолец17:52
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
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Новый препарат справился с облысением у мышей за две недели

В экспериментах на моделях мышей ученые обработали участки тела грызунов 2D и 3D-культивированными клетками дермальных сосочков и сравнили результаты с препаратом миноксидил, который используется для профилактики облысения.
Хайтек+вчера в 07:47
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Лимаренко в Охе захотел встречаться только с заготовленными жителями

Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в Оху и проводит встречу с заготовленными жителями района, где обсуждаются возможные депутатские рейды за блуждающими коровами и полеты до Хабаровска.
Сахалин.Инфовчера в 01:31
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