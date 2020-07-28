Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:37 мск достигла отметки в 85,02 рубля впервые со 2 апреля.
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Курс евро задержался выше 85 рублей

Компания03:18

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известиявчера в 09:00

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русскомвчера в 09:46
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Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
1K
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
56
Происшествия

В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин

Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия вчера в 15:56
6
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
186
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
9
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
712
Общество

S7 Airlines возобновит полеты в Турцию с 10 августа

Авиакомпания S7 Airlines в среду, 29 июля, сообщила, что возобновляет полеты в Турцию с 10 августа.
Известия 03:01
54
Футбол

«Зенит» объявил об уходе десяти футболистов

Пресс-служба "Зенита" объявила об уходе ряда футболистов. Питерский клуб покинули сразу семь воспитанников.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Футбол

Полузащитник Шатов покинул «Зенит»

Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды полузащитника Олега Шатова.
Газета.Ru 03:14
Общество

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился

КОВИД-19 с одинаковой скоростью распространяется в странах разных широт – как в Северном, так и Южном полушарии.
Evo-rus.com 03:03
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor вчера в 11:13
12
Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
716
Общество

За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

Как сообщает оперштаб, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9209 человек.
АиФ Саратов 01:56
1,4K
Экономика

Россияне припасли рекордно много денег

Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства.
Lenta.ru 03:07
3
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу 3 млн рублей

Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу на канале ТНТ 3 млн рублей. Премьера «Ты как я» состоится в сентябре.
Дни24 02:08
1
Общество

В Оренбуржье 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

REGNUM 03:13
17
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
1,5K
Экономика

Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2%

Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:20
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
960
Футбол

«Ахмат» после назначения Талалаева расстался с тремя футболистами

ProstoProSport вчера в 17:28
Общество

Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
Известия вчера в 16:02
6
Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

Газета.Ru вчера в 09:42
432
Общество

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
290
Общество

Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Lenta.ru вчера в 16:20
41
Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
9
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании ИГ

RT на русском 03:08
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
2K
Общество

Коронавирус у госпитализированного губернатора Чукотки не подтвердился

Interfax-Russia.ru - Губернатор Чукотки Роман Копин, госпитализированный с пневмонией после контакта с заболевшим COVID-19, сообщил об отрицательном тесте на коронавирус.
Интерфакс - Россия 00:49
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Космос

Американцы запустили в космос минителескоп на деформируемых зеркалах с невероятной чёткостью изображения

Недавно с борта Международной космической станции был запущен миниатюрный спутник с необычным телескопом.
3DNews 01:48
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