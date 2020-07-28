Финансы
ИзвестияКурс евро на Московской бирже превысил 85 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:37 мск достигла отметки в 85,02 рубля впервые со 2 апреля.
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Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия вчера в 15:56
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Общество
S7 Airlines возобновит полеты в Турцию с 10 августа
Авиакомпания S7 Airlines в среду, 29 июля, сообщила, что возобновляет полеты в Турцию с 10 августа.
Известия 03:01
Футбол
«Зенит» объявил об уходе десяти футболистов
Пресс-служба "Зенита" объявила об уходе ряда футболистов. Питерский клуб покинули сразу семь воспитанников.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Футбол
Полузащитник Шатов покинул «Зенит»
Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды полузащитника Олега Шатова.
Газета.Ru 03:14
Общество
В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился
КОВИД-19 с одинаковой скоростью распространяется в странах разных широт – как в Северном, так и Южном полушарии.
Evo-rus.com 03:03
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor вчера в 11:13
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Общество
За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Саратовской области
Как сообщает оперштаб, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9209 человек.
АиФ Саратов 01:56
Экономика
Россияне припасли рекордно много денег
Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства.
Lenta.ru 03:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу 3 млн рублей
Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу на канале ТНТ 3 млн рублей. Премьера «Ты как я» состоится в сентябре.
Дни24 02:08
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Экономика
Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2%
Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:20
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Футбол
«Ахмат» после назначения Талалаева расстался с тремя футболистами
ProstoProSport вчера в 17:28
Общество
Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
Известия вчера в 16:02
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
Газета.Ru вчера в 09:42
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза
Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Lenta.ru вчера в 16:20
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании ИГ
RT на русском 03:08
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Общество
Коронавирус у госпитализированного губернатора Чукотки не подтвердился
Interfax-Russia.ru - Губернатор Чукотки Роман Копин, госпитализированный с пневмонией после контакта с заболевшим COVID-19, сообщил об отрицательном тесте на коронавирус.
Интерфакс - Россия 00:49
Космос
Американцы запустили в космос минителескоп на деформируемых зеркалах с невероятной чёткостью изображения
Недавно с борта Международной космической станции был запущен миниатюрный спутник с необычным телескопом.
3DNews 01:48