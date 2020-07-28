Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:37 мск достигла отметки в 85,02 рубля впервые со 2 апреля.

Общество В России планируют ввести алкозамки для автомобилей Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя. 1K

Происшествия В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.

Футбол «Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста. 6

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 186

Футбол «Зенит» объявил об уходе десяти футболистов Пресс-служба "Зенита" объявила об уходе ряда футболистов. Питерский клуб покинули сразу семь воспитанников.

Футбол Полузащитник Шатов покинул «Зенит» Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды полузащитника Олега Шатова.

Экономика Россияне припасли рекордно много денег Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства. 3

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,5K

Экономика Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2% Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Общество Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения. 6

Общество Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. 41

Общество Коронавирус у госпитализированного губернатора Чукотки не подтвердился Interfax-Russia.ru - Губернатор Чукотки Роман Копин, госпитализированный с пневмонией после контакта с заболевшим COVID-19, сообщил об отрицательном тесте на коронавирус. 56