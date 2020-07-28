Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 15:37
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Специальная мониторинговая группа ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ 17:19
Армия и оружие
Боевые характеристики МиГ-41 оценили в Китае
Новейший российский истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет подниматься на высоту 30 км и развивать скорость в 5 Махов.
МИР 24 09:22
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Космос
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса
Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета 07:57
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Общество
Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
Известия 16:02
Экономика
Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ 15:07
Космос
Солнечная система вращается не вокруг Солнца
Японский планетолог уверяет, что мнение относительно того, что Земля вращается вокруг Солнца – ошибочно.
Территория новостей вчера в 11:48
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Общество
Детсады, кафе и кинотеатры начнут работу с 29 июля в Забайкалье
Ограничения в работе для кафе, ресторанов, детских садов и кинотеатров снимут 29 июля в Забайкалье.
Zabnews.ru 07:57
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
Происшествия
Сахалинская чиновница украла больше 1,7 млн рублей из бюджета
Областная прокуратура и региональное УФСБ проверили законность расходования бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта Культура .
АСТВ 18:43
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Общество
Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБК 11:09
Футбол
«Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на второе место в Серии А
Миланский клуб вышел на второе место в таблице Серии А. «Интер» за тур до окончания чемпионата на одно очко опережает «Аталанту».
LiveSport.ru 17:51
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Кино
Universal заключила беспрецедентный контракт с AMC Theatres
Киностудия Universal и крупнейшая сеть кинотеатров Северной Америки AMC Theatres заключили беспрецедентное соглашение, суть которого сводится к сокращению прокатного окна до 17 дней.
Kinonews.ru 17:37
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news 14:15
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском 14:18
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский концерн Toyota получил в России ОТТС на внедорожник Fortuner, а также пикап Hilux.
Новые автомобили 09:36
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:13