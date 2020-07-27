Финансы
ИнтерфаксЕвро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. Курс евро в 15:38 по московскому времени составил 85,015 руб./$1, прибавив 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий
Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
Общество
Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса
24 июля сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 04:57
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Общество
Заражение коронавирусом подтверждено у 20 сотрудников мэрии Ялты
Ялта, Крым, 28 июля 2020, 18:10 — REGNUM У более чем 20 сотрудников администрации города Ялта подтверждены положительны результаты тестов на коронавирус.
REGNUM 11:10
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Здоровье
Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара
Pravda.Ru 10:06
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
В Саратовской области ужесточат масочный режим
Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 11:47
Гаджеты
Десктопный процессор Intel Core i9-10850K представлен официально
В начале мая компания Intel представила новое поколение процессоров семейства Comet Lake-S для настольных компьютеров со старой архитектурой и новым сокетом, который выполнен по 14-нанометровому технологическому процессу.
Live24 05:07
Экономика
Дороги на Южный берег Крыма реконструируют за 136 млрд рублей
Несколько дорог, ведущих на Южный берег Крыма, будут реконструированы за 136 млрд рублей.
ИА Крыминформ 10:40
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый двигатель для Lada Vesta и XRAY
Концерн "АвтоВАЗ" модернизировал двигатель на 1,8 литра, который используется для оснащения автомобилей семейства Lada Vesta и "пятидверок" XRay.
Новые автомобили 11:58
Кино
Российский продюсер впервые получил премию «Эмми»
Владельца продюсерской компании «Блиц Фильм» Сергея Саркисова наградили «дневной версией» престижной премией «Эмми» за заслуги в создании документальной ленты «Ненависть среди нас».
Росбалт 11:52
Общество
Почти половина россиян поддерживает протесты в Хабаровске
45% россиян относятся к действиям хабаровчан положительно, 26% — нейтрально. И только 17% относятся к хабаровским протестам негативно.
Политсовет 07:29
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Здоровье
Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню
Вечерняя Москва 04:15
Политика
Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:50
Происшествия
На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Общество
Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет
Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Общество
Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах
В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
Общество
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru 09:41
Общество
Знаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии
Михаил Скипский прекратил работу с детьми после того, как его обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
РЕН ТВ 10:46