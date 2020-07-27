Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. Курс евро в 15:38 по московскому времени составил 85,015 руб./$1, прибавив 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

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