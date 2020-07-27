Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЕвро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. Курс евро в 15:38 по московскому времени составил 85,015 руб./$1, прибавив 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:17

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС08:40

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК08:46

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс08:50

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия09:00

Курс евро взлетел выше 85 рублей

Lenta.ru08:51

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском09:46
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

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Общество

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Общество

Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
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Общество

Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса

24 июля сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 04:57
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Общество

Заражение коронавирусом подтверждено у 20 сотрудников мэрии Ялты

Ялта, Крым, 28 июля 2020, 18:10 — REGNUM У более чем 20 сотрудников администрации города Ялта подтверждены положительны результаты тестов на коронавирус.
REGNUM 11:10
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
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Здоровье

Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара

Pravda.Ru 10:06
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Общество

В Саратовской области ужесточат масочный режим

Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 11:47
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Гаджеты

Десктопный процессор Intel Core i9-10850K представлен официально

В начале мая компания Intel представила новое поколение процессоров семейства Comet Lake-S для настольных компьютеров со старой архитектурой и новым сокетом, который выполнен по 14-нанометровому технологическому процессу.
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Экономика

Дороги на Южный берег Крыма реконструируют за 136 млрд рублей

Несколько дорог, ведущих на Южный берег Крыма, будут реконструированы за 136 млрд рублей.
ИА Крыминформ 10:40
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый двигатель для Lada Vesta и XRAY

Концерн "АвтоВАЗ" модернизировал двигатель на 1,8 литра, который используется для оснащения автомобилей семейства Lada Vesta и "пятидверок" XRay.
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Кино

Российский продюсер впервые получил премию «Эмми»

Владельца продюсерской компании «Блиц Фильм» Сергея Саркисова наградили «дневной версией» престижной премией «Эмми» за заслуги в создании документальной ленты «Ненависть среди нас».
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Почти половина россиян поддерживает протесты в Хабаровске

45% россиян относятся к действиям хабаровчан положительно, 26% — нейтрально. И только 17% относятся к хабаровским протестам негативно.
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Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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Здоровье

Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню

Вечерняя Москва 04:15
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Политика

Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Происшествия

На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
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Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

РБК 11:09
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
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Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
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Общество

Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах

В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
Общество

Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова

Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru 09:41
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Общество

Знаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии

Михаил Скипский прекратил работу с детьми после того, как его обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
РЕН ТВ 10:46
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
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