Финансы
ИнтерфаксЕвро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. Курс евро в 15:38 по московскому времени составил 85,015 руб./$1, прибавив 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:30, Ашберн
Экономика
В Совфеде отреагировали на предложение о деноминации рубля
Ранее с идеей деноминации рубля в 100 раз выступил глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Anews 11:55
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут
28 июля в Санкт-Петербурге за 40 минут выпала практически половина месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Русская Планета 11:40
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Политика
Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом
Коммерсантъ 10:49
Общество
В администрации Ялты 20 человек заболели коронавирусом
20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом. Эту информацию подтвердил глава республики Сергей Аксенов.
Российская газета 12:15
Футбол
Календарь чемпионата России составил компьютер
Пресс-служба Российской премьер-лиги рассказала о том, как был составлен календарь чемпионата России сезона-2020/21.
Советский спорт 09:39
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Twitter удалил пост Дональда Трампа о лекарстве от коронавируса
Ранее Twitter не раз помечал публикации президента США как возможно содержащие недостоверную информацию.
Говорит Москва 12:17
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
РИА Новости 04:40
Происшествия
Расследование по делу экс-главы севастопольского Горхоза Тарасова завершено
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-директора Департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова, из команды бывшего градоначальника Дмитрия Овсянникова.
Независимое телевидение Севастополя 11:40
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Здоровье
Минздрав дал рекомендации для длительного сохранения здоровья
Рекомендации гражданам РФ для поддержания здорового образа жизни (ЗОЖ) дала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина 28 июля Национальной Службе Новостей.
ИА Красная Весна 11:23
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Здоровье
Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара
Pravda.Ru 10:06
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Здоровье
Минздрав Башкирии рассказал, в каком режиме работают уфимские больницы
Представители Минздрава Башкирии рассказали, в каком режиме сейчас работают больницы Уфы.
ГлавУфа 08:43
Экономика
Шведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина
Шведские компании по итогам второго квартала показали доходы, которые значительно превысили ожидания рынка.
Газета.Ru 12:18
Здоровье
Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу
«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 10:48
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Экономика
«Татнефть» организует производство шин в Казахстане
Соглашение о намерениях и дорожную карту по реализации совместного проекта подписали сегодня в Нижнекамске руководители российской и казахстанской компаний.
Finam.Ru 11:15
Общество
Краснодарский краевой суд отчислил из штата судью Хахалеву
«Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка», — говорится в сообщении.
РБК 10:56
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26