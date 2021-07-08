Мобильный интернет от «Мегафона» стал самым быстрым в России по версии Ookla

На днях компания Ookla, которой принадлежит самый популярный сервис по замеру скорости доступа в интернет SpeedTest, опубликовала результаты своего исследования по качеству мобильного интернета на территории России.