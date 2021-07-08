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Экономика

Евро превысил 89 рублей впервые с 3 июня

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше отметки в 89 руб. впервые с 3 июня.В источнике

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Динамика курсов валют

ТАСС09:48

Курс евро поднялся выше 89 рублей

ПРАЙМ08:10

Курс евро подскочил выше 89 рублей

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Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

RT на русском06:12

Курс доллара взлетел

Lenta.ru03:09

Доллар впервые за два месяца поднялся выше отметки 75 рублей

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Курс доллара: рублю предрекли разворот

Expert.ru00:38
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Мобильный интернет от «Мегафона» стал самым быстрым в России по версии Ookla

На днях компания Ookla, которой принадлежит самый популярный сервис по замеру скорости доступа в интернет SpeedTest, опубликовала результаты своего исследования по качеству мобильного интернета на территории России.
Пепелац Ньюс10:22

В Москве простились с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым

Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости06:02