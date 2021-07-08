КоммерсантъЕвро превысил 89 рублей впервые с 3 июняКурс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше отметки в 89 руб. впервые с 3 июня.В источникеРадио 1Радио 1Газета.RuDP.RULife.ruRT на русскомСеверпостЦентральная Служба НовостейИзвестияФАНРамблерРидусОбщественная служба новостейПодробнее о событииДинамика курсов валютТАСС09:48Курс евро поднялся выше 89 рублейПРАЙМ08:10Курс евро подскочил выше 89 рублейЭкономика сегодня08:40Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублейRT на русском06:12Курс доллара взлетелLenta.ru03:09Доллар впервые за два месяца поднялся выше отметки 75 рублейРИА Новости03:03Курс доллара: рублю предрекли разворотExpert.ru00:38Показать ещёОценить137Поделиться