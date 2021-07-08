КоммерсантъЕвро превысил 89 рублей впервые с 3 июняКурс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше отметки в 89 руб. впервые с 3 июня.В источникеRT на русскомRT на русскомРамблерРадио 1Life.ruГазета.RuИзвестияDP.RUЦентральная Служба НовостейСеверпостТелеканал 360°ПрофильФАНРидусВятка-На-СетиПодробнее о событииКурс евро превысил 89 рублей впервые с начала июняВедомостивчера в 08:41Курс евро поднялся выше 89 рублейИзвестиявчера в 08:28Курс евро превысил 89 рублей в ходе торгов на Московской биржеРИАМОвчера в 09:10Курс евро поднялся выше ₽89 впервые с конца июняРБКвчера в 08:45Курс евро превысил 89 рублейКомпаниявчера в 08:14Биржевой курс доллара поднялся выше 75 рублейАргументы и Фактывчера в 04:40Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублейREGNUMвчера в 03:41Показать ещёОценить168Поделиться