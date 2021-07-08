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Экономика

Евро превысил 89 рублей впервые с 3 июня

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше отметки в 89 руб. впервые с 3 июня.В источнике

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Курс евро превысил 89 рублей впервые с начала июня

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Курс евро поднялся выше 89 рублей

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Курс евро превысил 89 рублей в ходе торгов на Московской бирже

РИАМОвчера в 09:10

Курс евро поднялся выше ₽89 впервые с конца июня

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Курс евро превысил 89 рублей

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