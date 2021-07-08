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Экономика

Евро превысил 89 рублей впервые с 3 июня

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые за два месяца взлетел выше 75 рублей, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru
Американская валюта торговалась на уровне 75,025 рублей по состоянию на 9:37 мск.
Известия
Последний раз курс доллара поднимался выше 75 рублей в мае этого года.
Бизнес журнал
В то же время евро подорожал на 48 копеек, прибавив чуть больше половины процента, и остановился на отметке в 88,57 рублей.
Российская газета

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Курс доллара 8 июля 2021 года превысил 75 рублей

Комсомольская правда04:31

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Mockva.ru6 июля в 11:12
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