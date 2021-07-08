КоммерсантъЕвро превысил 89 рублей впервые с 3 июняВ ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые за два месяца взлетел выше 75 рублей, свидетельствуют данные площадки.Lenta.ruАмериканская валюта торговалась на уровне 75,025 рублей по состоянию на 9:37 мск.ИзвестияПоследний раз курс доллара поднимался выше 75 рублей в мае этого года.Бизнес журналВ то же время евро подорожал на 48 копеек, прибавив чуть больше половины процента, и остановился на отметке в 88,57 рублей.Российская газетаЧитать далееСвернутьРадио 1Радио 1DP.RUИзвестияРамблерAnewsФАНRT на русскомРидусЭкономика сегодняНациональная служба новостейОбщественная служба новостейiReactorПолитРоссияГазета.RuНародные новостиПодробнее о событииКурс доллара 8 июля 2021 года превысил 75 рублейКомсомольская правда04:31Курс евро превысил 89 рублейRT на русском08:14Курс евро поднялся выше 89 рублейПРАЙМ08:10Курс евро поднялся выше 89 рублейИзвестия08:28Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала маяНациональная служба новостей04:05Курс доллара впервые превысил 75 рублей с начала маяВедомости03:38Впервые с 17 мая курс доллара на Мосбирже превысил 74 рубляMockva.ru6 июля в 11:12Показать ещёОценить87Поделиться