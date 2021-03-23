Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru

Евро превысил 90 рублей впервые с 1 марта

Евро поднялся выше 90 руб. на торгах Московской биржи. Курс евро с расчетами на "завтра" к 12.09 мск рос до 90,03 руб. впервые с 1 марта.В источнике

Подробнее о событии

Курс евро поднялся выше 90 рублей

РИА Новости05:14

Доллар превысил 76 рублей впервые с начала февраля

Газета.Ru05:57

Эксперт назвал причины ослабления рубля

ПРАЙМ07:02

Курс доллара на Мосбирже превысил 76 рублей

ТАСС06:02

Доллар подорожал на 75 копеек

Финмаркет05:01

Доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля

Интерфакс06:23

Евро пробил отметку в 90 рублей впервые с 1 марта

News.ru05:08
Интересное

Суд арестовал жену Шпигеля по делу пензенского губернатора Белозерцева

Басманный суд столицы 22 марта заключил под стражу на два месяца супругу бывшего сенатора Бориса Шпигеля Евгению по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
Известиявчера в 11:25

Пушкина просит генпрокурора РФ защитить жертв скопинского маньяка

Депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») направила запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку высказывания так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова о готовности вновь «заняться» одной из своих жертв.
REGNUM05:58