Газета.RuЕвро превысил 90 рублей впервые с 1 мартаЕвро поднялся выше 90 руб. на торгах Московской биржи. Курс евро с расчетами на "завтра" к 12.09 мск рос до 90,03 руб. впервые с 1 марта.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоМосква 24Газета.RuДума ТВLife.ruИзвестияPiter.tvНТВМосква 24Мой БрянскМосква 24Piter.tvКомсомольская правдаМосква 24Подробнее о событииКурс евро поднялся выше 90 рублейРИА Новости05:14Доллар превысил 76 рублей впервые с начала февраляГазета.Ru05:57Эксперт назвал причины ослабления рубляПРАЙМ07:02Курс доллара на Мосбирже превысил 76 рублейТАСС06:02Доллар подорожал на 75 копеекФинмаркет05:01Доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраляИнтерфакс06:23Евро пробил отметку в 90 рублей впервые с 1 мартаNews.ru05:08Показать ещёОценить484КомментироватьПоделиться