Евро поднялся выше 90 руб. на торгах Московской биржи. Курс евро с расчетами на "завтра" к 12.09 мск рос до 90,03 руб. впервые с 1 марта.

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