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Газета.Ru
Газета.Ru

Евро превысил 90 рублей впервые с зимы 2016 года

Как отмечается, ранее курс валюты поднимался до такой отметки в феврале 2016 года.В источнике
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RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском06:08
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года

РИА Новости06:06
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04
РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:03
Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолец03:35
РЕН ТВ

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

РЕН ТВ06:05

В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил РИА Новости, что получил от сторонников информацию о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой
РИА Новости04:52
30

ФНБ в августе вырос на 298 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13 трлн 256,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $177,612 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
Интерфакс04:33
6

Защита Фургала обжаловала продление ареста бывшего губернатора

Представители защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы о продлении ареста подозреваемого в организации убийств до 9 декабря.
Экономика сегодня03:28
6

Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
РИА Новости05:37
2

В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

«Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае», — сообщил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
REGNUM02:37
17

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» по схеме «4+1»

Компания «SILA International Lawyers», юристы которой оказывали юридическое сопровождение в ходе подписания контракта полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой», сообщила, на какой срок рассчитано соглашение между сторонами.
Бомбардир.ру05:46

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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