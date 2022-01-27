ИА БанкИнформСервисЕвро упал почти на три рубляРубль растёт на дневных торгах 27 января.ИА БанкИнформСервисВ среду вечером, 26 января, на фоне рекомендации Госдепартамента США своим гражданам покинуть территорию Украины доллар превысил отметку 80 руб., евро — 90 руб.РБКИндекс валют EM MSCI -0,4%. Трейдеры теперь учитывают пять повышений ставки ФРС в 2022г.Profinance.ruВ банках Екатеринбурга лучший курс покупки доллара к 16 часам местного времени равен 78,50, евро - 87,80 (Квант Мобайл Банк).ИА БанкИнформСервисЧитать далееСвернутьРБКРБККП - БеларусьПодробнее о событииЕвро упал почти на три рубляИА БанкИнформСервис06:09Эксперты оценили влияние ослабления рубля на стоимость товаров повседневного спросаРБК05:16Рубль отскочил на сообщениях об отводе войск из БеларусиProfinance.ru04:35В Беларуси доллар и евро вновь подорожали 26 января, российский рубль дешевеет уже десять дней подрядКП - Беларусьвчера в 07:26Показать ещёОценить22Поделиться