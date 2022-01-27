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Евро упал почти на три рубля

Рубль растёт на дневных торгах 27 января.
ИА БанкИнформСервис
В среду вечером, 26 января, на фоне рекомендации Госдепартамента США своим гражданам покинуть территорию Украины доллар превысил отметку 80 руб., евро — 90 руб.
РБК
Индекс валют EM MSCI -0,4%. Трейдеры теперь учитывают пять повышений ставки ФРС в 2022г.
Profinance.ru
В банках Екатеринбурга лучший курс покупки доллара к 16 часам местного времени равен 78,50, евро - 87,80 (Квант Мобайл Банк).
ИА БанкИнформСервис

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Евро упал почти на три рубля
ИА БанкИнформСервис06:09
Эксперты оценили влияние ослабления рубля на стоимость товаров повседневного спроса
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Рубль отскочил на сообщениях об отводе войск из Беларуси
Profinance.ru04:35
В Беларуси доллар и евро вновь подорожали 26 января, российский рубль дешевеет уже десять дней подряд
КП - Беларусьвчера в 07:26

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Пушков рекомендовал Столтенбергу начать с себя и призвать к выводу войск США и Турции из Сирии и Косово.
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Появилось видео с рассказом расстрелявшего сослуживцев в Днепре солдата-срочника Рябчука

Украинский солдат-срочник Артем Рябчук, который расстрелял сослуживцев на заводе «Южмаш» в Днепре, на камеру рассказал детали убийства.
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Мэр украинского Мариуполя Вадим Бойченко на фоне все чаще звучащих заявлений о якобы возросшей активности России заявил, что не видит таких признаков, считает, что Запад нагнетает ситуацию.
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Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал ситуацию с обнаружением коронавируса в сборной Норвегии по лыжным гонкам.
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Исключать, что новый коронавирус NeoCov, обнаруженный у летучих мышей в ЮАР, передастся человеку, нельзя, но вероятность этого не очень высока.
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