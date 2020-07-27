Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Евро поднялся выше 84 рублей впервые с конца апреля

Коммерсантъ08:50
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 руб. впервые с 22 апреля 2020 года

ТАСС08:12
РБК

Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля

РБК08:14
Интерфакс

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

Интерфакс08:20
Газета.Ru

Евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

Газета.Ru08:17
Forbes

Евро впервые за три месяца превысил 84 рубля

Forbes08:24
Вести.Ru

Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля

Вести.Ru24 июля в 03:56

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru06:24
195

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс25 июля в 06:51
10K

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости04:52
310

В Тульской области продлено действие масочного режима

Как стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона, в Тульской области зафиксировано стабильное снижение заболеваемости, однако этот факт не рассматривается в качестве повода к снятию масочного режима.
Тульская служба новостей08:27
1

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости08:47
1,1K

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
656

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости08:35
50

Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще

Пока еще супруг Полины Гагариной опубликовал в Instagram серию снимков своей тещи. instagram.com/isxakov Подписывая свои работы, фотограф признался, что ему сильно повезло с тещей, а напоследок открылась еще одна сторона ее таланта: "Она чудесная модель для съёмок" – пишет Дмитрий.
SM News04:21
2

Российские военные начали учения на Северном Кавказе и в Закавказье

Более 5 тысяч военнослужащих Южного военного округа приступили к двусторонним батальонным тактическим учениям одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья, сообщает пресс-служба ЮВО.
РИА Новости07:08