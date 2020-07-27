Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
Читать в источнике
Комментировать178

Подробнее о событии

Новости кризиса 28 июля. Рубль обвалился, компании работают в убыток, незаконные доходы отдадут пенсионерам

URA.Ru00:00

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

RT на русскомвчера в 15:09

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

Интерфаксвчера в 08:20

Евро поднялся выше 84 рублей впервые с конца апреля

Коммерсантъвчера в 08:50

Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 08:34

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 руб

ТАССвчера в 08:29

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

РИА Новостивчера в 08:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:58, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
95
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
68
Баскетбол

Президент «Автодора» раскритиковал заявление Кириленко о силе сборной России: «Наше место — за пределами топ-10»

Президент команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Владимир Родионов раскритиковал заявление главы РФБ Андрея Кириленко, который высказал мнение, что сборная России входит в четверку лучших национальных команд Европы «без травм и в полном составе».
Sport24.ru 06:45
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
74
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
409
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
277
Кино

В Okko состоялась премьера screenlife-сериала «Взаперти»

Lenta.ru 04:37
Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском 06:26
448
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
567
Происшествия

В Кремле прокомментировали решение суда по делу журналиста Френкеля

Административные меры к журналисту Давиду Френкелю были применены в результате неповиновения сотрудникам правоохранительных органов на участке для голосования, где сотруднику СМИ сломали руку.
Известия 06:15
135
Происшествия

В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале

В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали.
Российская газета 06:52
2
Общество

В институте Росгидромета опровергли прогноз о магнитной буре

Москва, 28 июля 2020, 13:39 — REGNUM Мощной магнитной бури на Земле в ближайшие дни не ожидается.
REGNUM 06:39
1
Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Экономика

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
139
Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
1,9K
Авто

Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах

На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
10
Политика

Россия уступила Китаю статус главного конкурента США

Россия лишилась статуса сильнейшего соперника США за последние три года, пишет Financial Times (FT). Теперь это звание принадлежит Китаю.
Компания вчера в 06:18
311
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
130
Происшествия

Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве

66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33
7
Происшествия

Сергей Удальцов получил десять суток ареста за несогласованную акцию

РИА Новости 07:52
Происшествия

Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили

"Размышляя, как наказать 32-летнего за хищение телефона, трое злоумышленников решили взыскать с него «убытки», продав мужчину в качестве рабочей силы в одно из местных личных подсобных хозяйств", - рассказали в ведомстве.
Саратов 24 07:06
2
Финансы

Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей

Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
iReactor 01:27
107
Экономика

ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля.
РБК 06:14
5
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
1,6K
Кино

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа

Стало известно, когда выйдет фильма "Довод" Кристофера Нолана. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру на 26 августа.
Piter.tv 04:21
2
Происшествия

В Рязани рухнул пол в квартире пятиэтажного жилого дома

РБК 07:44
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
890
Путешествия

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
40
Футбол

«Милан» предложил новый вариант покупки Миранчука у «Локомотива»

REGNUM 07:44
Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РБК 05:06
300
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное