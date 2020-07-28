Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:14

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:19

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Доллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:20

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей

ТАСС03:57

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

Интерфаксвчера в 08:20
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Вести.Ru 03:20
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Автогигант General Motors собирается создать новую марку

У американского автогиганта General Motors сложились непростые взаимоотношения с брендом Holden, а также с правительством Австралией.
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Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
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Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

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Газета.Ru 02:21
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Общество

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РИА Новости вчера в 04:52
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Единоборства

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REGNUM 03:16
Общество

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
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Экономика

«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%

"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС 26 июля в 21:02
Происшествия

Под Волгоградом сын убил мать и полгода получал её пенсию

Установлено, что пенсионерка проживала с сыном и снохой, но они не стали обращаться в полицию, зато полгода исправно получали пенсию родственницы.
REGNUM 03:01
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста вчера в 07:50
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
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Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
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Общество

Названы самые популярные у россиян пароли

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих дети до 16 лет, на август является корректной и уместной.
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Армия и оружие

В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
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Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами.
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Перечислены симптомы рака печени

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Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку

Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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Здоровье

В Швейцарии коронавирус вышел из-под контроля

Врачи Швейцарии подозревают, что в стране может начинаться вторая волна коронавируса.
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Здоровье

Новая вспышка коронавируса выявлена в алтайском онкодиспансере

Новая вспышка коронавирусной инфекции выявлена в Алтайском краевом онкологическом диспансере.
Алтайская правда 04:17
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На Байконуре установили на старт «Протон-М» с двумя спутниками связи

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Экономика

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

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В Саратове коронавирусом за сутки заболели 93 жителя

В регионе общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составляет 9111 человек.
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