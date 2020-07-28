Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.

Рубль слабо снижается к доллару и евро

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