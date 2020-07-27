Финансы

ИзвестияИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Курс рубля рухнул

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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

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Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

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Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

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Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
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Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тыс. рублей

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Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Встречающаяся с Авербухом Арзамасова показала дорогое кольцо

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Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре

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На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
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Политика

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Володин поздравил православных с Днём Крещения Руси

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Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Кремль ответил на предложение Киева вернуть российских военных в СЦКК

В Кремле прокомментировали предложение Киева о возвращении российских военных в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.
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Экономика

ЦБ понизил ставку до рекордных 4,25%. Что это значит для инвестора

Совет директоров Банка России на заседании 24 июля понизил ключевую ставку на 0,25% — до исторического минимума 4,25% годовых.
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Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
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