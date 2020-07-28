Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Согласно внесенным корректировкам в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», в Российской Федерации автовладельцы не смогут устанавливать на свои транспортные средства (ТС) восстановленные узлы и агрегаты.
32CARS.ru вчера в 23:33
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в японской префектуре Фукусима
Российская газета вчера в 22:54
Киберспорт
Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice
За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.
CyberSport.ru вчера в 11:16
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском вчера в 10:07
Армия и оружие
В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов
Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA.
REGNUM вчера в 14:43
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Интернет
«Яндекс» рассказал о приложении, которое нельзя удалить с компьютера
Российские пользователи заметили, что на их компьютерах появилось приложение "Телемост" - так называется сервис видеосвязи, разработанный в "Яндексе".
Российская газета 28 июля в 11:39
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
Общество
Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, выходит замуж
Жительница Серпухова 27-летняя Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, сообщила, что выходит замуж.
Mockva.ru вчера в 18:47
Происшествия
Три человека умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки
Три человек скончались от COVID-19 за сутки в Иркутской области. С начала пандемии в регионе из-за коронавируса умерли 129 человек.
ИА Альтаир вчера в 22:38
Политика
Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
Газета.Ru 28 июля в 04:32
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за поездки по России
Ростуризм назвал новые условия для получения компенсации расходов при покупке путевки в российские регионы.
РИА Новости вчера в 04:50
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Космос
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
РИА Новости 28 июля в 11:00
Здоровье
107 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 107 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 160 пациентов, скончались 5 носителей COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 01:45
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Экономика
Пособия по безработице в России предложили увеличить в несколько раз
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице в несколько раз, до уровня прожиточного минимума в регионе.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru вчера в 08:57
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру вчера в 13:04
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия 28 июля в 02:23
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии
Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news 28 июля в 16:54
Наука
Компьютерное зрение поможет в диагностике рака
Система компьютерного зрения, разработанная учеными из Британии, Германии, Испании и России, может диагностировать рак точнее традиционных методов.
Сайт интересных новостей вчера в 19:58
Культура
После 30 лет на ТВ: Леонид Якубович опроверг уход из шоу «Поле чудес»
Телеведущий Леонид Якубович заявил, что не планирует покидать капитал-шоу.
Popcornnews.ru 27 июля в 03:30
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне
На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News 28 июля в 14:38
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05