Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
Происшествия
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова.
Коммерсантъ 15:28
Здоровье
В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом
На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
Kursk.com 04:39
Транспорт
В московском метро начались рейды по проверке масочного режима
На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
Известия 11:32
Политика
МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда»
Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград" в сервисах Google.
Газета.Ru 14:33
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
Футбол
Черышев отказался переходить в «Зенит»
Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев отказался переходить в петербургский "Зенит" в предстоящее летнее трансферное окно.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru 06:36
Космос
В Крымской обсерватории обследовали комету NEOWISE
Смешанную пылегазовую природу имеет комета NEOWISE, недавно сблизившаяся с Землей, 28 июля сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселев.
ИА Красная Весна 06:00
Общество
Вице-мэр Москвы пообещал отреагировать на переход бизнеса в серую зону
Столичные власти в ближайшее время отреагируют на участившиеся случаи перехода коммерческих организаций в столице в серую зону.
РБК 15:53
Здоровье
Какие последствия коронавируса нашли у себя переболевшие новосибирцы
Какие ещё последствия коронавируса бывают — медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с новосибирцами, которые переболели ковидом.
НГС вчера в 20:00
Здоровье
Воронежцев просят одобрить расширение новой инфекционной больницы
Как уточнили в структуре, после завершения пандемии коронавируса в медцентр, возведенный всего за два месяца по типовому проекту Минобороны, переедет областная инфекционная больница.
Обозреватель Врн 13:12
Происшествия
В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 водоплавающих птиц
Восемнадцать водоплавающих птиц погибли по не установленным пока причинам в Калининградском зоопарке, сообщила ТАСС пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.
ТАСС 13:49
Футбол
В контракте Гайча с ЦСКА прописана сумма отступных в 30 млн евро
В контракте аргентинского новичка ЦСКА Адольфо Гайча прописана сумма отступных, заплатив которую, его сможет выкупить любой клуб независимо от позиции армейцев.
Bookmaker-ratings.ru 15:27
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Общество
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru 09:41
Футбол
Новый наставник «Крыльев Советов» заявил об отсутствии команды
Пока у нового наставника волжан нет понимания, кого оставить в Самаре, а с кем стоит проститься.
ProstoProSport 12:55
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Общество
Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 16:23
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Моя Москва.онлайн 15:03
Культура
В США назвали номинантов на премию «Эмми»
Американская телевизионная академия назвала претендентов на премию «Эмми».
РБК 13:05
Политика
МИД Израиля назначил Александра Бен-Цви послом в России
Министерство иностранных дел Израиля 28 июля назначило новым послом в России Александра Бен-Цви. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Телеканал RTVI 13:46
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Футбол
Моратти о возможном переходе Месси в «Интер»: Иногда мечты сбываются
Экс президент «Интера» Массимо Моратти высказался о возможном трансфере 33-летнего Лионеля Месси в миланский клуб.
Спорт день за днем 15:55
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Лолита опровергла слухи об операции по уменьшению желудка
Певица Лолита Милявская опровергла информацию, что она похудела за счет операции по уменьшению желудка.
Вечерняя Москва 03:55
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Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
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