Финансы

ИзвестияИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

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Шоу-бизнес

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Ранее пользователи «Инстаграма» заметили, что Адриано удалил все фотографии со своей русской женой.
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Луческу останется на посту главного тренера киевского ФК «Динамо»

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