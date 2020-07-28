Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Наука
Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру
Как пишет издание, изюминкой разработки ученых из Мичиганского университета является ее способность «сжимать» сигналы, передающиеся мозгом.
ИА Красная Весна 16:37
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Специальная мониторинговая группа ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ 17:19
Шоу-бизнес
Бывший муж Наргиз умер в возрасте 54 лет
Экспресс газета 14:00
Происшествия
Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в своих онлайн-системах
Альфа-банк опровергает сообщения об уязвимостях в онлайн-сервисах банка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
РБК 18:05
Экономика
Россия решила ужесточить санкции против Украины
В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 12:13
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
Здоровье
Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа
Как сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой, некоторые ограничительные меры могут смягчить с 3 августа.
RT на русском 00:40
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Шоу-бизнес
Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной
Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru 04:17
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ
Как сообщается на сайте РПЛ, «Спартак» проведёт матчи с ЦСКА в седьмом туре (11—14 сентября) и в 27-м туре (23—26 апреля).
RT на русском 10:18
Политика
Конкурентка Лукашенко на выборах ответила на вопрос, чей Крым
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в эфире "Еврорадио" ответила на вопрос, чей Крым.
Газета.Ru 15:36
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Общество
Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей
Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
Футбол
Луис Адриано ушёл от русской жены к бразильской модели
Ранее пользователи «Инстаграма» заметили, что Адриано удалил все фотографии со своей русской женой.
Чемпионат 07:12
Политика
Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
РИА Новости 16:30
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Здоровье
Продление выплат, ограничения и здоровье Путина: важная информация к этому часу
В Госдуме прокомментировали инициативу по поводу продления в августе выплаты на детей, которая ранее появилась на портале общественных инициатив и набрала более ста тысяч подписей.
КТВ-Луч 16:04
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
Происшествия
Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 26 июля в 08:48
Общество
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса в России не будет
Депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко в одном из недавних интервью заявил, что второй волны заболевания коронавирусом в России не будет.
ФАН 16:15
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Футбол
Луческу останется на посту главного тренера киевского ФК «Динамо»
Аргументы и Факты 07:58