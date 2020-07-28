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Интерфакс
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. Курс евро в 15:38 по московскому времени составил 85,015 руб./$1, прибавив 94,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
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РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:17
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс08:50
RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском09:46
Известия

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия09:00
Lenta.ru

Курс евро взлетел выше 85 рублей

Lenta.ru08:51
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК08:46
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС08:40

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Lenta.ru13:00
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Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости08:28

«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings09:12