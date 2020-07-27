Курс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля.В источнике
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