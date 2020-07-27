Финансы

ВедомостиВедомостиКурс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля.
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Евро на бирже опустился ниже 85 рублей

Фонтанка.Ру03:22

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русскомвчера в 09:46

Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов

Газета.Ru03:08
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
Общество

Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей

В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия 09:18
Армия и оружие

Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване

Вестник Кавказа 09:30
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
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Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix собирается снять многосерийный фильм о появлении первого ведьмака «The Witcher: Blood Origin».
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
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Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Единоборства

Нурмагомедов проведет бой с канадцем Сен-Пьером в апреле

Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле.
РЕН ТВ 08:00
Общество

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа

5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
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Транспорт

Пассажир упал на рельсы на фиолетовой ветке московского метро

Интерфакс 10:31
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Происшествия

Полчища голодных обезьян захватили город и победили полицейских

Полицейские отчаялись победить полчища голодных обезьян, которые заполонили таиландский город Лопбури. Об этом пишет издание New York Times.
Lenta.ru 06:31
8
Общество

Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников

Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
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Происшествия

Опубликована переписка сестер Хачатурян о домогательствах отца

Московский Комсомолец 10:04
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Происшествия

Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
20
Общество

В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных

Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
Газета.Ru 08:08
20
Игры

Создатель Dragon Age работал над RPG про короля Артура для Ubisoft

Ubisoft работала над PRG про короля Артура. Проектом руководил Майк Лейдлоу, ранее создавший серию Dragon Age.
CyberSport.ru вчера в 10:45
Хоккей

«Сочи» обыграл олимпийскую сборную России U20 в контрольном матче

ХК «Сочи» обыграл олимпийскую сборную России U20 в первом контрольном матче после перерыва в межсезонье.
Sport24.ru 09:54
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
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Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
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Космос

Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за дополнительных проверок

Москва 24 10:01
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Путешествия

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
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Общество

Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений

Следователи, которые ведут дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, отказались разъяснять его адвокатам суть обвинений, пишет «Коммерсантъ».
РБК 10:41
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Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
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Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
5
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа

Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
21
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
67
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Армия и оружие

Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию

Соединённые Штаты выведут из Германии 11,9 тыс. военных, часть из них направят в Италию и Бельгию, сообщили в Пентагоне.
RT на русском 09:28
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Экономика

Ростех стал главным бенефициаром борьбы с коронавирусом

Госкорпорация «Ростех» стала самым востребованным поставщиком во время борьбы с коронавирусом.
Компания 05:05
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
88
Общество

Разработчик вакцины назвал срок действия иммунитета от коронавируса

Иматдинов призвал не рассчитывать на то, что рост числа переболевших коронавирусной инфекцией приведет к формированию коллективного иммунитета, вследствие чего вакцина не понадобится.
Московский Комсомолец 06:07
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Как работают Яндекс.Новости?
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