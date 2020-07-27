Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Футбол
Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»
Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Политика
Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности страны, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
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Общество
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться с 15 августа
Российская вакцина от коронавируса, которая уже прошла клинические испытания в университете им. Сеченова и больнице им. Бурденко, сейчас находится на экспертизе в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».
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Экономика
В России закроется каждый десятый магазин
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Lenta.ru вчера в 12:20
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Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено
Музыкант Андрей Макаревич отреагировал на появившийся тренд преклонения колен перед представителями тех или иных народностей за нанесенные исторические обиды.
Московский Комсомолец 07:31
Общество
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Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Общество
Роспотребнадзор рассказал об эффективности уничтожителей коронавируса
В омском Управлении Роспотребнадзора сообщили, что в общей сложности специалистами "Вектора" протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов.
РИА СуперОмск 11:06
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
Происшествия
Альпинисты сняли женщину с карниза 20-го этажа на западе Москвы
На западе Москвы альпинистам удалось снять с карниза 20-го этажа женщину, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 10:15
Авто
Автолюбители вскоре не смогут сэкономить на запчастях
По мнению экспертов, новые поправки могут негативно повлиять на частные сервисные центры, которым для восстановления многих узлов автомобиля придется использовать дорогостоящие новые запчасти.
ТРК Ника 08:11
Наука
Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%
Собакам удалось выявить жидкости, инфицированные коронавирусом. По словам ученых, выбор материала был произведен правильно в 94% случаях.
OAnews 10:13
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы
Военное обозрение 09:18
Армия и оружие
ВСУ снова нарушили перемирие, обстреляв территорию ДНР
Населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики был обстрелян в 9.40 из стрелкового оружия со стороны находящегося под контролем Киева города Авдеевка.
ФАН 05:50
Происшествия
Захватчик полицейского в Полтаве до сих пор не найден
Украинские правоохранители продолжают поиски мужчины, захватившего в заложники полицейского в Полтаве.
Свободная Пресса 10:51
Общество
В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился
КОВИД-19 с одинаковой скоростью распространяется в странах разных широт – как в Северном, так и Южном полушарии.
Evo-rus.com 03:03
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Кино
В Сети появилось видео встречи Камбербэтча с фанатами
Британский актер Бенедикт Камбербэтч в костюме доктора Стрэнджа однажды заглянул в магазин комиксов в перерыве между съемками, которые проходили в Нью-Йорке в 2015 году.
Культуромания вчера в 03:28
Общество
Ульяновский депутат назвал причину драки в Заксобрании области
Депутат Александр Чепухин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что причиной стала оскорбительная выходка коммунистов.
Говорит Москва 11:02
Происшествия
«Газпром» возобновил поставки газа в Грецию
Транспортировка российского газа в Грецию через территорию Болгарии возобновлена с начала газовых суток сообщение "Газпром экспорта" Болгарские партнеры "Газпрома" отметили, что все заявки на транспортировку российского газа будут выполнены в полном объеме.
Piter.tv 05:17
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Музыка
На второй онлайн-встрече серии Creative Global Talks композиторы обсудили острые проблемы рынка академической музыки в цифровую эпоху
23 июля 2020 года состоялась вторая онлайн-встреча серии Creative Global Talks, посвященная проблемам композиторов и других представителей музыкальной индустрии в эпоху тотальной цифровизации.
АртМосковия 06:57